Mit ihrer Doku-Soap begeistert die Daniela Katzenberger ihre Fans seit mittlerweile sechs Staffeln. Nach der neuen, siebten Staffel auf RTLZWEI kehrt die Katze allerdings wieder zurück ins "VOX-Körbchen" - und damit zu ihren TV-Wurzeln.

Schrill und pink: So kennt man Daniela Katzenberger seit vielen Jahren im TV. Seit sie 2009 im Rahmen der VOX-Sendung "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" vergeblich versuchte, Los Angeles zu erobern und sich bei Hugh Hefner für den "Playboy" zu bewerben, ist die heute 36-Jährige aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Katzenberger wurde zum Gesicht von "Goodbye Deutschland", bekam ihre erste eigene Doku-Soap "Daniela Katzenberger - natürlich blond", teilte mit ihren Fans "Danielas Hochzeitsgeheimnis" und wuselte in "Daniela Katzenberger - natürlich schön" über die Bildschirme. In Bälde kehrt sie nach ihrer Zeit bei RTLZWEI zurück zu VOX und zu ihren TV-Wurzeln.

Mit zehn neuen Folgen "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (ab Mittwoch, 21. Juni), die RTLZWEI mittwochs zur Primetime ausstrahlt - zunächst mit drei Doppelfolgen -, verabschiedet sich die Blondine von der Senderschwester. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI, kündigt noch ein letztes Mal zahlreiche "emotionale und humorvolle" Momente an und blickt auf acht "wunderbare Jahre" zurück.

Weitere Formate geplant

Seit 2019 gewährt Katzenberger dem TV-Publikum exklusive Einblicke in den turbulenten Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis (55) und Tochter Sophia - bald aber eben wieder bei VOX. Darüber hinaus sind weitere Formate geplant, wie der Sender mitteilte. Die "Katze" wird auch hier und da in der Senderfamilie bei RTL Deutschland mitmischen. "Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLZWEI und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von 'Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca', die dort in Kürze startet. Danach geht's für mich zurück ins VOX-Körbchen", so die 36-Jährige in einem Statement.

VOX-Chefredakteur und Unterhaltungschef Marcel Amruschkewitz: "Gemeinsam haben wir schon so viele tolle Fernsehmomente erlebt und uns nie aus den Augen verloren." Die Fans erwarte ein wahres Abenteuer in der kommenden TV-Saison.