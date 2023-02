Schon bald startet die heiß ersehnte Thrillerserie "Der Schwarm" im ZDF. Wenige Tage vor der Weltpremiere übte nun ausgerechnet der Autor der Romanvorlage Frank Schätzing scharfe Kritik an der Umsetzung seines Bestsellers.

Es wird fraglos einer der ganz großen TV-Events des Jahres. Frank Schätzing ist jedoch nicht begeistert von der Serienadaption seines Bestsellers "Der Schwarm". In einem Interview mit der "Zeit" beschrieb der Schöpfer des weltweit erfolgreichen Science-Fiction-Thrillers aus dem Jahr 2004 die achtteilige ZDF-Verfilmung nun als "grundfalsch" und "zusammengeschusterten Unsinn".

Der Serie, die ab 22. Februar in der ZDFmediathek und ab Montag, 6. März, an vier aufeinanderfolgenden Abenden im linearen ZDF-Programm zu sehen sein wird, fehle die "aktuelle Relevanz", so Schätzing. Die globale Dimension der Bedrohung sei einfach nicht spürbar, kritisierte der 65-Jährige. Schätzings vernichtendes Fazit: "Manches ist kinoreif, anderes rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV. Es pilchert mehr, als es schwärmt." Die Schauspielerriege sei zwar gut, jedoch unterfordert. Für Schätzing sei klar: "Man hätte dem Narrativ des Romans mehr vertrauen sollen, der Maximaleskalation des Thrillers".

Zu Beginn des Projekts sei auch Schätzing in die Produktion involviert gewesen. Die Zusammenarbeit mit dem Team um Showrunner und Produzent Frank Doelger ("Game Of Thrones") habe der Schriftsteller jedoch letztlich beendet.

"Aktuell relevanter Thriller" oder "Monsterfilm"?

Produzent Doelger räumte indes noch vor Schätzings Vorwürfen im Gespräch mit dem Sender ein, dass ihm die Komplexität des Vorhabens bewusst gewesen sei: "Mir wurde auch klar, wie schwierig es sein würde, die 900 Seiten lange Auseinandersetzung mit den Naturphänomenen, die die Geschichte vorantreiben, in eine fesselnde, charakterzentrierte Serie zu verwandeln", erklärt er. Er habe sich die Serie als eine Art "Monsterfilm" vorgestellt, in dem sich die Protagonisten über eine drohende Gefahr bewusst seien, jedoch nicht wissen, was "da draußen lauert".

Zum internationalen Ensemble der Serie zählen Stars wie Leonie Benesch, Barbara Sukowa, Oliver Masucci (54) sowie Klaas Heufer-Umlauf. Wie Schätzings Romanvorlage erzählt auch die 40 Millionen Euro teure Serie davon, wie weltweit plötzlich Meerestiere Attacken gegen Menschen starten. Hinter den Angriffen steckt offenbar eine unbekannte Intelligenz, die versucht, die Menschheit auszulöschen.

"Der Schwarm", Schätzings sechster und bislang erfolgreichster Roman, verkaufte sich in Deutschland rund fünf Millionen Mal und wurde in 20 Sprachen übersetzt. Lange wurde über eine mögliche Kinoadaption spekuliert, die jedoch nie zustande kam.