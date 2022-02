Einmal Luke Skywalker, immer Luke Skywalker: Die meisten Fans werden den Jedi-Ritter wohl für immer mit Mark Hamill verbinden. In "Das Buch von Boba Fett" übernimmt nun jedoch ein anderer die kultige Rolle - und durfte zuvor mit Hamill höchstpersönlich an seiner Darstellung arbeiten.

In der Rolle des Jedi-Ritters spielte sich Mark Hamill in die Herzen von "Star Wars"-Fans. Kein Wunder, immerhin steht der heute 70-Jährige mittlerweile bereits seit Jahrzehnten in seiner ikonischsten Rolle vor der Kamera. Zuletzt sah man ihn in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" - allerdings in digital verjüngter Gestalt. Für "Das Buch von Boba Fett" ging Disney+ nun sogar einen Schritt weiter und heuerte einen neuen Darsteller als Luke Skywalker an. Trotzdem bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer nach wie vor Mark Hamill zu sehen, denn der US-amerikanische Schauspieler Graham Hamilton tritt in der Serie lediglich als sogenannter Performance Artist auf.

Graham Hamilton: "Eine der magischsten und erfüllendsten kreativen Erfahrungen meines Lebens"

Das bedeutet, dass die Bewegungen der Figur von Hamilton kommen, das Gesicht Mark Hamills jedoch nach wie vor per CGI in die Szenen bearbeitet wird. Nichtsdestotrotz zeigte sich der "neue" Luke Skywalker überglücklich über seinen Gastauftritt in der Streamingserie. Auf Instagram schrieb Hamilton: "Luke Skywalker gemeinsam mit Meister Mark Hamill höchstpersönlich zu kreieren, war eine der magischsten und erfüllendsten kreativen Erfahrungen meines Lebens." Es sei "schwer in Worte zu fassen, was das alles für mich bedeutet hat, wie unvorstellbar bewegend es war und immer noch ist", so der Schauspieler, der laut eigenen Angaben bereits als 5-Jähriger "Nacht für Nacht in einem Keller in Montana saß und 'Star Wars' schaute".

Hamilton schrieb, er sei "zutiefst dankbar" und teilte einige Bilder der jüngsten Serienfolge, auf denen Skywalker im neuen Look zu sehen ist. Ob Disney+ beim Staffelfinale am Mittwoch, 9. Februar, bereits den nächsten Hammer für Fans bereithält, wird sich zeigen: Schon seit längerem kursieren Gerüchte, Han Solo (Harrison Ford) werde Kopfgeldjäger Boba Fett ebenfalls einen Besuch abstatten.