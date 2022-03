Die Schlagerkids haben ihre Trennung bekannt gegeben. 2020 hatten die Nachwuchstalente nach ihrer Teilnahme bei "The Voice Kids" als Band zusammengefunden, bereits im Oktober verließ das erste Mitglied die Gruppe.

Zwei Jahre sind vergangen, seit sich Benedikta Bechtolsheim, Miguel Gaspar, Lena Falkowski und Phil Schaller dazu entschlossen, eine eigene Band zu gründen. Die vier Kinder, von denen zum damaligen Zeitpunkt keines älter als 13 Jahre war, hatten zuvor als Einzeltalente an der Castingshow "The Voice Kids" teilgenommen. Nun sagen die in der Zwischenzeit zum Trio geschrumpften Schlagerkids ihren Fans Lebewohl.

"Wir, die Schlagerkids, werden nach zwei wundervollen Alben separate Wege gehen, um uns musikalisch neuen Herausforderungen zu stellen", verkünden Lena, Miguel und Phil auf Instagram. "Wir sind unfassbar dankbar für die Zeit und haben ein weinendes und ein lachendes Auge", heißt es weiter.

"Ob es eine neue Generation gibt, wird sich zeigen"

Sie seien "extrem glücklich" über das Erlebte und dankbar für alle, die "diese wunderschöne Reise" möglich gemacht haben, erklären die drei Nachwuchsmusiker. Eine mögliche Neubesetzung sei nicht auszuschließen: "Wie die Band Schlagerkids weitergeht, ob es eine neue Generation gibt, das wird sich zeigen."

Bereits im Oktober 2021 hatte sich Benedikta aus der Gruppe verabschiedet, um sich auf ihre Schullaufbahn zu konzentrieren. Zuvor hatte die Band ihre Fans mit den beiden Alben "Die Schlagerkids Vol. 1" und Vol. 2 - Winter- & Weihnachtslieder" begeistert, auf denen sie Cover-Songs bekannter Schlager und Weihnachtslieder zum Besten gab. Für den 13-Jährige Miguel Gaspar geht die musikalische Reise nun allein weiter: Am 25. März erscheint seine Solo-Single "Und dann hab ich an dich gedacht".