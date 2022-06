Joaquin Phoenix spielte den "Joker" (erhältlich auf Blu-ray und DVD) als kranken Mann in einer verdorbenen Gesellschaft. Auch im zweiten Teil wird er wohl wieder in die Rolle des bösen Clowns schlüpfen.

In der düsteren DC-Produktion "Joker" tat Joaquin Phoenix als kranker Mann in einer kranken Gesellschaft kranke Dinge. Wie Regisseur Todd Phillips nun via Instagram ankündigte, arbeitet er bereits am zweiten Teil. Offenbar kehrt auch der Oscar-prämierte Hauptdarsteller zurück.