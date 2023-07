Baby-News von Karlie Kloss und Joshua Kushner: Das ehemalige Victoria's-Secret-Model und der Geschäftsmann verkündeten am Donnerstag die Geburt ihres zweiten Kindes.

Karlie Kloss und Joshua Kushner dürfen sich erneut über Nachwuchs freuen: Am elften Juli erblickte das zweite Kind des ehemaligen Victoria's-Secret-Models und ihres Mannes das Licht der Welt. Der Geschäftsmann und Bruder des Trump-Schwiegersohns Jared Kushner teilte die Neuigkeit am Donnerstag mit seinen 136.000 Followerinnen und Followern auf Instagram. Unter das Bild, das sein zweites Kind mit einer hellblauen Mütze zeigt, schreibt er: "Willkommen auf der Welt". Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, ist noch nicht bekannt. Der erste Sohn von Kloss und Kushner, Sohn Levi Joseph, wurde im November 2021 geboren.

Zwischen Herzchen und Glückwünschen: Stars gratulieren Kloss und Kushner zu Nachwuchs

In der Kommentarspalte beglückwünschten zahlreiche Prominente die frischgebackenen Zweifach-Eltern - darunter Meta-Chef Mark Zuckerberg und Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Auch Tennisprofi Caroline Wozniacki sowie Reality-Star Kim Kardashian freuten sich online für das Paar. Schauspielerin Kate Hudson schloss sich ebenfalls mit Willkommensgrüßen an.

Kloss' Babybauch war erstmals auf der diesjährigen Met Gala in New York zu sehen. Gegenüber einer "Entertainment Tonight"-Reporterin erklärte die 30-Jährige ihre Beweggründe, die Schwangerschaft ausgerechnet an diesem Abend öffentlich zu machen: "Dies ist natürlich der wichtigste Abend in der Modebranche und ich bin ehrlich überrascht, dass ich so lange ein Geheimnis daraus machen konnte."