An Tag 3 findet "Das perfekte Dinner" mitten in Zürich statt. Die Halbfranzösin Laurence (57) wohnt nicht nur im Herzen der Altstadt, sie kocht auch mit ganz viel Liebe, die den Gästen durch den Magen geht.

Mitten in Zürich in einem Altbau aus dem Jahr 1357 bittet Laurence zu Tisch. Mit der Züricher Gruppe ist sie vollauf zufrieden: "Das sind Leute, die würde ich genau so einladen, wenn jetzt 'Das perfekte Dinner' nicht wäre." Die Head of Communication im Bereich Werbung geht grundsätzlich positiv ins Leben. "Man sagt, die Schweizer seien langweilig, sie seien langsam. Langsam könnte man recht geben, weil: Wenn wir Hochdeutsch sprechen, das ist für uns eine andere Sprache", erklärt Laurence den Grund für gewisse Klischees.

Auf jeden Fall bleibt ihr zwischen den Vorbereitungen noch genug Zeit für einen Bummel durch die Gassen der Altstadt und einen Espresso beim Metzger ihres Vertrauens. Zum Motto "Bienvenue chez Laurence - Ce soir au menu" gibt es verschiedene Bistro- und Brasserie-Gerichte, nämlich: "Tartare de thon / Salade de concombres / Sorbet au concombres", danach "Blanquette de veau / Légumes / Sauce toute blanche servie avec sa baguette magique" und zum Dessert "Pavlova / Fraises".

"Sie hat französische Wurzeln", überrascht Rainer (59) die Menüauswahl nicht. "Finde ich geil", freut sich Bastian (38) auf den Abend. Noch viel gespannter sind alle auf die Wohnung in der Altstadt. "Da kommt man fast nie rein", weiß Evelyne (52). "Das ist ein unglaubliches Privileg."

Rainer schmeckt die Vorspeise: "Genau mein Gusto"

Laurences herzliche Begrüßung haut alle um. "Sie war ein visuelles Feuerwerk", springt der Funken der guten Laune direkt auf Evelyne über. "Champagner ist kein Alkohol, Champagner ist Anti-Aging", gießt Laurence reichlich Edelbrause in die Gläser.

Die Vorspeise: Thunfisch-Tatar mit Gurkensalat, Gurkensorbet und selbstgemachtem Baguette. Hauchdünn geschnittene Gurken und schräg geviertelte Champignons - Laurence hat eine sehr genaue Vorstellung, wie sie ihre französischen Kreationen präsentieren will. "Ich bin Steinbock, ich bin etwas pedantisch", entschuldigt sie sich für ihre Akribie. Rainer schmeckt's: "Dieses Tatar ist genau mein Gusto." Bastian schwärmt von der Backware: "Es war für mich ein magisches Baguette."

Die Liebe springt auf die Gäste über

Dann gibt es Kalbsragout mit weißer Soße und Gemüse. "Das ist ein Herzensgericht für mich", erklärt Laurence. "Nein", schaut Bastian ungläubig seinen Teller an. "Ich war so auf einer anderen Schiene." Aber: "Genügend Soße." Oli (46) bricht als Erster das Schweigen am Tisch: "Die Soße hat etwas unheimlich Spannendes." Auch Bastian freundet sich mit der unerwarteten Speise an: "Ich finde das Wort 'Wohlfühl' passt wirklich gut." Evelyne schwärmt: "Das war für mich definitiv Herzensküche. Das war gekocht mit so viel Liebe, und das spürte man."

"Ich kann eigentlich kein Dessert", zaubert Laurence trotzdem eine Pavlova mit Sahne und Erdbeeren auf die Teller. Am Tisch hört man nur: "Mmm. Mhm." Ein gutes Zeichen? "Die Nachspeise war optisch und geschmacklich mein Ding", meint Bastian.

"Ich habe es einfach nur genossen", strahlt die Gastgeberin am Ende des Abends. Evelynes Fazit: "Ich war für ein paar Stunden in Frankreich bei einer sehr guten Freundin und habe einen wunderbaren Abend verbringen dürfen." Das wird mit 35 Punkten und dem vorerst ersten Platz belohnt.