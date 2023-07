"Der Schock sitzt tief" - Diana Herold und Michael Tomaschautzki haben in den vergangenen Wochen eine schwere Zeit hinter sich. Herold musste ihren Mann nach einem Herzinfarkt wiederbeleben, wie das Paar nun in einem emotionalen Video-Post offenbarte.

"Auf einmal warst du weg, das kann man nicht beschreiben, was da passiert ist", erinnert sich Diana Herold (49), die sich mit ihren lustigen Auftritten in der "Bullyparade" einen Namen gemacht hat, an die härtesten Minuten, Stunden und Tage ihres Lebens, wie sie selbst in einem Video-Post sagt. Eine "Erklärung" an alle Fans, warum ihr Ehemann Michael Tomaschautzki (51) so lange von der Bildfläche verschwunden war. Gemeinsam mit ihrem Ehemann rekapituliert die Blondine das Erlebte auf Instagram - ein emotionaler Moment für die beiden Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidaten.

Denn Tomaschautzki erlitt Mitte Mai einen schweren Herzinfarkt. Zunächst hätten ihn nur Schmerzen in der Lunge geplagt. "In meiner Verzweiflung habe ich ihm erstmal einen Ingwertee gemacht", erzählt die 49-Jährige. Sie habe "automatisch" reagiert und ihren Mann, nachdem sein Gesicht "blau und lila" angelaufen war, sofort in die stabile Seitenlage gebracht und unter telefonischer Anleitung des Rettungsdienstes minutenlang reanimiert. Sie sei - bis zum Eintreffen des Notarztes - definitiv über sich hinausgewachsen.

Nichtsdestotrotz war es ein "Moment der Hilflosigkeit" - auch für ihren 13-jährigen Sohn Samuel, der dabei war. "Die Sanitäter haben gekämpft, als wäre Michi ihr Bruder", erinnert sich Herold an den "Schockmoment" als ihr "Wohnzimmer zur Intensivstation" wurde. In Zuge dessen bedankt sie sich unter Tränen bei Freunden. Familie und Fans - sowie mehrmals für den Einsatz der Rettungskräfte und des Pflegepersonals, das "vom System viel zu wenig belohnt wird".

Michael Tomaschautzki (51): "Ich war auf der anderen Seite - das habe ich mitbekommen"

"Es stand gar nicht gut um Michi. Er war zwischen Leben und Tod", betont Herold berührt. Nach einem Herzinfarkt in der Hauptschlagader des Herzens wird Tomaschautzki unverzüglich operiert, bekommt Stents eingesetzt. Unter dem enormen Stress erkrankt er zusätzlich an einer Lungenentzündung. Die Folge: künstliches Koma. "Sein Körper wurde heruntergekühlt", schreibt Herold. Ihr Mann erinnert sich sichtlich bewegt: "Ich war auf der anderen Seite - das habe ich mitbekommen." Seine Frau habe Tag und Nacht an seiner Seite gesessen und gehofft. Die Ärzte waren sich einig: keine Garantie auf Heilung.

Knapp zwei Monate nach dem Vorfall ist der 51-jährige Betriebswirt noch immer in einer Reha-Klinik am Chiemsse. Zwar hat er das Rauchen aufgegeben, die Folgen des Herzinfarktes werden jedoch bleiben: "Es wird lebenslang eine große Umstellung für uns als Familie in unseren Gewohnheiten folgen", erklärt Herold. Seit 22 Jahren gehen die beiden durch dick und dünn. Die 49-Jährige blickt sichtlich gezeichnet auf die vergangenen Wochen zurück: "Der Schock sitzt tief".