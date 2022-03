"Ein Festtag", "Bergman Island" und "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Seit dem Mittelalter wird in Großbritannien und Irland der "Mothering Sunday" gefeiert. Immer drei Wochen vor dem Ostersonntag sollen Christen jener Kirche, in der sie einst getauft wurden, einen Besuch abstatten. Später kam die Tradition hinzu, Bediensteten der Herrenhäuser den Tag freizugeben, damit sie nach Hause zu ihren Eltern fahren können. Der Film "Ein Festtag" - im Original "Mothering Sunday" - spielt an diesem besonderen Tag. Das britische Drama erscheint nun ebenso wie das Drama "Bergman Island" und der Kinderfilm "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" auf DVD und Blu-ray.

"Ein Festtag" (VÖ: 11. März)

Der 30. März 1924 war ein schöner Sonntag, zumindest im englischen Berkshire. Mr. Niven (Colin Firth) jedenfalls wird nicht müde, dies immer und immer wieder zu wiederholen. Er macht das sicher auch, um seine Laune und die seiner Frau (Olivia Colman) ein wenig zu heben. Denn das Ehepaar ist noch immer in Trauer um ihren Sohn, der im Ersten Weltkrieg gefallen war. An jenem Sonntag aber - es ist der "Mothering Sunday" - soll all das vergessen werden. Man trifft sich mit Freunden zum Picknick. Auch Paul Sheringham (Josh O'Connor), der sich erst kürzlich verlobte, wird erwartet. Doch statt zu seiner Verlobten zu fahren, vergnügt er sich lieber im Bett, zusammen mit Jane Fairchild (Odessa Young), dem Hausmädchen der Nivens. "Ein Festtag" spielt fast ausschließlich an jenem 30. März, springt aber immer wieder auch kurz in Vergangenheit und Zukunft. Das berührende, in frühlingshaften Farben gedrehte Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Graham Swift.

Preis DVD: 16 Euro

GB, 2021, Regie: Eva Husson, Laufzeit: 101 Minuten

"Bergman Island" (VÖ: 11. März)

Als Ingmar Bergman 2007 starb, verlor nicht nur das Kino einen seiner vielleicht bedeutendsten Regisseure; die Insel Fårö verlor auch ihren prominentesten Bewohner. Bergman drehte einige seiner bekanntesten Filme auf der schwedischen Ostseeinsel. Der Film "Bergman Island" der Französin Mia Hansen-Løve wandelt nun auf den Spuren des legendären Regisseurs und lässt zwei Filmemacher in der friedlichen Einöde der Insel existenzielle Dramen durchleben. Christine (Vicky Krieps) und Tony (Tim Roth) reisen nach Fårö, um sich vom Geiste Ingmar Bergmans beflügeln zu lassen. Beide arbeiten sie an neuen Drehbüchern, doch vor allem Christine leidet an einer Schreibblockade. Außerdem hadert die Filmemacherin, die 25 Jahre jünger ist als ihr Mann, mit ihrer Beziehung. Schließlich beginnt sie doch mit dem Schreiben, und vor ihrem geistigen Auge entsteht die Geschichte eines jungen Liebespaares (Anders Danielsen Lie und Mia Wasikowska), die langsam mit der Wirklichkeit verschwimmt.

Preis DVD: circa 12 Euro

FR, 2021, Regie: Mia Hansen-Løve, Laufzeit: 109 Minuten

"Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" (VÖ: 17. März)

Seit über 20 Jahren sind "Die Pfefferkörner" ein Vorbild für alle Nachwuchsdetektive: In ihren über 200 Fernsehfolgen haben die Kinder zahlreichen Gangstern und Verbrecherinnen das Handwerk gelegt. In ihrem zweiten Spielfilmabenteuer "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" nehmen sie nun Umweltsünder ins Visier. Die Meeresbiologin Jaswinder (Meriam Abbas) forscht in Nordirland nach einer Methode, die Weltmeere plastikfrei zu halten. Dass sie sich mit ihrem Vorhaben nicht nur Freunde macht, liegt auf der Hand. Vor allem Fleckmann (Heino Ferch), ein Unternehmer, der mit illegaler Müllentsorgung viel Geld verdient, hat Jaswinder auf dem Kieker. Als die Biologin plötzlich verschwindet, schrillen bei ihrem Sohn Tarun (Caspar Fischer-Ortmann) die Alarmglocken. Gemeinsam mit seiner Freundin Alice (Emilia Flint), den Geschwistern Jonny (Leander Pütz) und Clarissa (Charlotte Martz) sowie einer Bande Fischerkindern setzt Tarun alles daran, Jaswinder zu befreien.

Preis DVD: circa 13 Euro

D, 2020, Regie: Christian Theede, Laufzeit: 90 Minuten