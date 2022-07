Alec und Hilaria Baldwin haben sich auf Instagram mit süßen Posts und Fotos gegenseitig zum zehnten Hochzeitstag gratuliert.

Alec Baldwin (64) und seine Frau Hilaria (38) feiern ihren zehnten Hochzeitstag. Das Paar soll den Tag laut "Daily Mail" aufgeteilt haben: So gab es angeblich etwas Pärchenzeit in ihrem Zuhause in den Hamptons und etwas Familienzeit mit den sechs Kindern.

Auch auf Instagram teilte das Paar die Freude über seine Ehe: Hilaria Baldwin postete ein Bild aus einer Kirche, auf dem ihr Ehemann vor ihr kniet. "Zehn Jahre vollgepackt mit so vielen Babys, Gelächter, Tränen, Frustration, Durchbrüchen, Leidenschaft, Angst, Freude... und allem dazwischen, was unser Leben mit sich bringt. Alles Gute zum Jahrestag, Alec", schrieb sie dazu.

"Das Leben ist hart. Heirate gut"

Auch der Schauspieler teilte einen liebevollen Text auf Instagram. Zu einem Foto von Ehefrau Hilaria mit einem der Kinder auf dem Arm schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Jahrestag an einen Menschen, der mir viele Dinge beigebracht und mir Geschenke gemacht hat, für die man normalerweise 100 Leben braucht. Das Leben ist hart. Heirate gut, sage ich."

Von diesen Geschenken wird es bald sogar noch eins geben: Hilaria Baldwin erwartet derzeit das siebte Kind des Paares. Das erste gemeinsame Kind, Carmen, kam 2013 zur Welt. Nach Rafael 2015, Leonardo 2016 und Romeo 2018 folgte im September 2020 das fünfte Kind, Eduardo, und 2021 die zweite Tochter des Paares, Lucia, die via Leihmutter zur Welt kam. Alec Baldwin hat aus einer vorherigen Beziehung mit Kim Basinger (68) noch die erwachsene Tochter Ireland (26).