Alexander Hindersmann ist wieder glücklich vergeben: an die RTL-Moderatorin Laura Papendick. Bei Instagram bestätigt der ehemalige "Bachelorette"-Sieger seine Liebe.

Alexander Hindersmann (34) verrät endlich, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Bereits im Juni bestätigte der ehemalige "Bachelorette"-Sieger, wieder in einer Beziehung zu sein - nun ist klar, mit wem. Hindersmann datet die RTL-Moderatorin Laura Papendick (33). Das gab der 34-Jährige bei Instagram bekannt. Dabei stellt sich auch heraus, dass die beiden schon länger ein Pärchen sind. Am Freitag (12. August) feierten die beiden bereits ihren Jahrestag.

Hindersmann ist "stolz" auf Papendick

"Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team. Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann", schreibt der Reality-TV-Star. Dazu teilt er mehrere Schnappschüsse von sich und seiner Freundin.

2018 nahm Hindersmann an der fünften Staffel von "Die Bachelorette" teil und bekam dort die letzte Rose von Nadine Klein (36). Die Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Auch an der sechsten Staffel nahm er teil, um das Herz von Gerda Lewis (29) zu erobern, verließ die Sendung jedoch freiwillig. 2019 war er Kandidat bei "Bachelor in Paradise" und kam mit Wioleta Psiuk (31) zusammen, die Trennung folgte einige Monate später.