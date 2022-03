Russische Truppen besetzen und bekriegen auf Befehl Putins die Ukraine. Aber seine "Familie" hat der Kreml-Herrscher weit weg in Sicherheit gebracht. Putins heimliche Geliebte Alina Kabajewa soll sich laut Medienberichten mit ihren gemeinsamen Kindern im Exil verstecken.

Wie das US-Magazin "Page Six" berichtet, soll der russische Präsident Putin seine Familie während des Angriffskrieges auf die Ukraine in einem sehr privaten und sehr sicheren Chalet in der Schweiz verstecken. Das Magazin beruft sich dabei auf einen "Insider".

Alina Kabajewa: Sie ist die heimliche Frau an Putins Seite

Obwohl die beiden es nie offiziell bestätigt haben, soll Wladimir Putin schon seit vielen Jahren mit der ehemaligen rhythmischen Sportgymnastin Alina Kabajewa liiert sein.

Kabajewa war nach ihrer Sportkarriere von 2007 bis 2014 Abgeordnete der russischen Staatsduma für die Putin-nahe Partei Einiges Russland.

Eine russische Zeitung berichtete bereits 2008 von einer angeblichen Hochzeit. Mittlerweile sollen der 69-jährige Präsident und die 38-Jährige vier gemeinsame Kinder haben.

Alina Kabajewa: Wo sich Putins Geliebte jetzt verstecken soll

Dabei soll es sich um siebenjährige Zwillingsmädchen und zwei gemeinsame Söhne handeln, die alle auch in der Schweiz geboren wurden. Es wird angenommen, dass Alina Kabajewa und ihre vier Kinder auch über einen Schweizer Pass verfügen und sich zurzeit auch dort aufhalten.

Putin hält sein Privatleben streng unter Verschluss. Offiziell bekannt ist nur: Von seiner Ex-Frau Ljudmilla Alexandrowna Otscheretnaja ließ sich Putin im Juni 2013 offiziell scheiden.