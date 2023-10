"Wir sehen uns!" ruft Andrea Berg ihren Fans zu: 2025 startet sie unter diesem Motto eine große Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. 21 Städte, 21 Chancen, die Schlagersängerin live zu sehen. Der Ticketverkauf startet schon bald.

Die Schlagersängerin Andrea Berg (57) geht 2025 erneut auf große Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Los geht es am 1. Februar 2025 in Wetzlar. Unter dem Motto "Wir sehen uns!" wird der Publikumsliebling in insgesamt 21 Städten seine Zelte aufschlagen und dort die großen Arenen füllen.

Unter anderem spielt Andrea Berg in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, der Münchner Olympiahalle oder in der Hamburger Barclays Arena. Den Abschluss ihrer Tour feiert die Sängerin dann am 23. März in der Bremer ÖVB-Arena.

In der entsprechenden Meldung des Konzertveranstalters Semmel Concerts heißt es außerdem, dass Berg sich auf das Wiedersehen mit ihren "außergewöhnlich treuen Fans" freue, zu denen sie ein inniges Verhältnis habe. Die Konzerte sollen laut Mitteilung von hochprofessionellen Performances und einer Bühnenshow der Extraklasse geprägt sein. Obendrein verspricht Andrea Berg emotionale Highlights.

Vorverkauf startet bereits in wenigen Tagen

Der Ticketvorverkauf zu "Wir sehen uns! Die Tour 2025" startet am 20. Oktober 2023 um 10 Uhr. Die Karten sind dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Andrea Berg gilt als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Bislang brachte sie zwölf Nummer-eins-Alben auf den Markt und verkaufte in ihrer Karriere rund 16 Millionen Tonträger. In Österreich hält sie dank ihrer Kompilation "Best Of" mit 670 Wochen den Rekord für das am längsten in den Charts platzierte Album. Auch ihr letztes Album "Ich würd's wieder tun" erreichte in Deutschland und Österreich die Spitzenposition in den Charts. Für die Schweiz reichte es immerhin für den zweiten Rang.

Aller Termine auf einen Blick

Das sind die Konzerttermine der "Wir sehen uns!"-Tournee im Überblick: 01.02.25 Wetzlar, 06.02.25 Salzburg, 07.02.25 Graz, 08.02.25 Wien, 14.02.25 Magdeburg, 15.02.25 Berlin, 21.02.25 Kiel, 22.02.25 Hamburg, 23.02.25 Halle/Westfalen, 28.02.25 Mannheim, 01.03.25 Neu-Ulm, 07.03.25 Dortmund, 08.03.25 Köln, 09.03.25 Oberhausen, 14.03.25 Nürnberg, 15.03.25 München, 16.03.25 Zürich, 20.03.25 Erfurt, 21.03.25 Leipzig, 22.03.25 Hannover, 23.03.25 Bremen.