Hollywood-Terminator Arnold Schwarzenegger (75) hat wieder zugeschlagen. Auf Twitter postete der Schauspieler und kalifornische Ex-Gouverneur ein Video, dass ihn bei schweißtreibenden Straßenbauarbeiten in seinem Wohnquartier in Los Angeles zeigt.

Dazu schrieb er: "Nachdem sich die ganze Nachbarschaft über dieses riesige Schlagloch aufgeregt hat, das seit Wochen Autos und Fahrräder behindert, bin ich heute mit meinem Team losgezogen und habe es repariert. Ich sage immer: Lasst uns nicht jammern, lasst uns etwas dagegen tun. Auf geht's."

Ein Video zeigt ihn mit seinen Mitstreitern beim fachmännischen Ausbessern des Straßenschadens mit einem großen Sack Teer und mehreren Schaufeln.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT