Arnold Schwarzenegger verteilt Geschenke an bedürftige Kinder. Inspiriert hat ihn dazu seine eigene Geschichte. Er erinnert sich an sein erstes Weihnachtsfest in den USA zurück.

Arnold Schwarzenegger (76) verbreitet Weihnachtsstimmung in Los Angeles. Im Rahmen einer Charity-Aktion im Stadtteil Boyle Heights verteilten freiwillige Helfer in einem Jugendzentrum Tausende Spielzeuge für bedürftige Kinder. Unter ihnen war auch der Hollywood-Star. In einem Video, das Schwarzenegger in den sozialen Medien teilte, erklärte er, wie er dazu inspiriert wurde, sich für andere zu engagieren: Als er Ende der 1960er Jahre gerade in die USA gezogen war, hätten ihn damals die Menschen aus seinem Fitnessstudio aufgefangen.

So wurde Schwarzenegger in Amerika empfangen

Schwarzenegger erzählt in dem Video: "Als ich in dieses Land kam, feierten meine Freunde von Gold's Gym ein großes Weihnachtsfest für mich und luden mich zu sich nach Hause ein. Es war fantastisch." Weiter erklärte der Action-Star: "Sie gaben mir Weihnachtsgeschenke und sie hatten diesen wunderschönen Weihnachtsbaum." Er habe sich "hier in Amerika so einbezogen" gefühlt, "obwohl ich ein Ausländer war und gerade erst in dieses Land gekommen war", erinnert er sich.

Schwarzenegger möchte dieses Gefühl nun auch anderen Menschen weitergeben. Er werde diese Art von Freundlichkeit und Zugehörigkeit nie vergessen, "und deshalb wollte ich dasselbe tun, als ich das Geld hatte", fügte er hinzu. "Deshalb komme ich seit über 30 Jahren ins Jugendzentrum, verteile Geschenke und spende", so der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien. "Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich diese Freundlichkeit teilen und andere Menschen dazu inspirieren kann, dasselbe zu tun."

Seit 55 Jahren in den USA , seit 40 Jahren US-Staatsbürger

Arnold Schwarzenegger, 1947 in der österreichischen Steiermark geboren, wanderte 1968 in die USA aus. Erst im September hatte er auf Instagram gefeiert, dass er seit exakt 40 Jahren Besitzer der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft ist. Der 16. September 1983 sei einer "der stolzesten Tage meines Lebens", schrieb der Schauspieler in seinem Post.