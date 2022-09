Arnold Schwarzenegger (75) hat einige Menschen mit der Wahl seiner Worte im Museums-Gästebuch des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz vor den Kopf gestoßen. Der "Terminator" verewigte sich darin mit den Worten seiner berühmtesten Filmfigur: "I'll be back", zu Deutsch "Ich komme wieder".

Das Museum selbst hatte den Eintrag auf Twitter geteilt. In den Kommentaren zu dem Gästebucheintrag äußerten allerdings viele Kritik, dass das Popkultur-Zitat dem Ort nicht angemessen gewesen wäre. Nun klärte das Museum auf, was hinter der Botschaft steckte: "Der Besuch war relativ kurz angesetzt. Die Worte sollten als Versprechen verstanden werden, für einen weiteren, tiefergehenden Besuch zurückzukehren."

"I'll be back."



The inscription of @Schwarzenegger in @AuschwitzMuseum guestbook. pic.twitter.com/eHGtemwzY5