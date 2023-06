Die Buchautorin und Schauspielerin Carol Higgins Clark ist tot. Wie ihre Familie bekannt gab, erlag sie im Alter von 66 Jahren einer Blinddarm-Krebserkrankung.

Die US-amerikanische Autorin und Schauspielerin Carol Higgins Clark ist tot. Wie unter anderem die "Washington Post" unter Berufung auf ein Statement der Familie berichtet, starb die Schöpferin von humoristischen Mystery-Romanen bereits am 12. Juni in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 66 Jahren. Sie erlag demnach den Folgen einer Blinddarm-Krebserkrankung. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der berühmten Krimiautorin Mary Higgins Clark (1927-2020), arbeitete sie außerdem an detektivischen Weihnachtsromanen.

Auch als Darstellerin war Carol Higgins Clark aktiv. 1975 spielte sie zum Beispiel in einer Rolle in der Serie "Who Killed Amy Lang", die im Rahmen der ABC-Show "Good Morning America" ausgestrahlt wurde. Außerdem spielte sie in dem Wendy-Wasserstein-Stück "Uncommon Women" mit und übernahm die Hauptrolle in dem Film "A Cry In The Night", der auf einem Roman ihrer Mutter basiert.

Carol Higgins Clark wurde am 28. Juli 1956 in Manhattan geboren und wuchs in Washington Township im Norden des US-Bundesstaates New Jersey auf. Ihr Vater starb, als sie erst acht Jahre alt war.