Als junger Schauspieler teilte Ben Affleck sich eine WG mit seinem Kollegen und bestem Freund Matt Damon. Eine Empfehlung als Mitbewohner kann er ihm aber nicht aussprechen, wie Affleck nun in einem Interview verriet.

Ben Affleck (50) kann seinen Kollegen und besten Freund Matt Damon (52) nicht als Mitbewohner empfehlen. In der "The Late Late Show with James Corden" hat der US-Schauspieler über die Zeit geredet, in der die beiden als junge Darsteller gemeinsam mit Afflecks Bruder Casey (47) eine WG in Los Angeles bewohnten.

"Matt ist ein wunderbarer Typ. Ich liebe ihn. Er ist mein bester Freund. Er ist schon immer großartig zu mir gewesen. Er ist ein brillanter Kerl", schwärmt Affleck von Damon. "Ich würde aber nicht empfehlen, mit ihm zu leben", scherzt er im Gespräch mit Moderator James Corden (44). "Matt hat bis heute keine Rechnung bezahlt, soweit ich weiß."

Damon habe die Fähigkeit, "Dinge einfach auszublenden", erklärt Affleck. Eine der Sachen, die er gerne verdränge, sei "die Idee, dass man etwas, wenn man damit fertig ist, abwaschen oder in den Abfall schmeißen muss".

Streik der Affleck-Brüder blieb erfolglos

Nach einer Weile hätten Ben Affleck und sein Bruder schließlich einen Beschluss gefasst, um Damon endlich zur Hausarbeit zu zwingen: "Nachdem wir Jahre lang hinter dem Typen her geputzt hatten, entschieden wir uns zu streiken und abzuwarten, wie lange es dauern würde, bis er endlich aufsteht und sagt 'Oh Gott, ich bin mit Müll bedeckt'."

Allerdings blieb der Streik ohne Erfolg. Zwei Wochen lang hätten die Brüder in der Wohnung keinen Finger gerührt, was Matt Damon wiederum nicht zum Aufräumen motivierte. "Eines Tages kamen ich und Casey nach Hause, und Matt saß im Wohnzimmer in Shorts und T-Shirt, ein Videospiel spielend, umgeben von einem Kreis aus Müll. Ich fand Pizzaschachteln und eine eineinhalb Wochen alte Sushi-Verpackung voller Maden."

Spätestens bei diesem Anblick hätten die Affleck-Brüder kapituliert: "Casey und ich sagten: 'Wir ergeben uns. Du bist zu gut darin. Wir können dich nicht schlagen.'"

Trotz WG-Vergangenheit noch heute beste Freunde

Der Freundschaft der beiden Schauspieler, die sich seit Kindertagen kennen, scheint die gemeinsame WG-Zeit allerdings keineswegs geschadet zu haben. Affleck und Damon pflegen eine innige Beziehung, absolvieren regelmäßig gemeinsam Auftritte und standen bereits mehrfach miteinander vor der Kamera.

Aktuell etwa für den Film "Air: Der große Wurf", der seit April 2023 in den Kinos läuft. Affleck und Damon sind in den Hauptrollen zu sehen und waren beide als Produzenten tätig. Affleck führte zudem Regie.