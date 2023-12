Bernd Herzsprung kämpft momentan an mehreren Fronten: Zum einen musste sich der TV-Star an der Blase operieren lassen und liegt derzeit noch in einer Klinik. Zudem muss er nach über einem Jahrzehnt sein Haus am Tegernsee räumen und sucht eine neue Bleibe.

Große Sorge um Schauspieler Bernd Herzsprung (81). Wie der TV-Star im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet, musste er sich kurzfristig an der Blase operieren lassen. Bei einer Vorsorgeuntersuchung sei zunächst Blut im Urin festgestellt worden: "Beim Ultraschall entdeckte der Urologe eine Auffälligkeit in der Blase. Das musste behandelt werden."

Mittlerweile habe er den Eingriff gut überstanden und hoffe nun, noch vor Weihnachten die Klinik verlassen zu können. Jedoch sagte er auch: "Wenn man den Beginn einer Krankheit verpennt, ist man ihr am Ende ausgeliefert." Er könne nur allen Menschen ans Herz legen, dass sie regelmäßig zur Vorsorge gehen sollten.

Nicht nur gesundheitliche Probleme

Die Gesundheit des gebürtigen Hamburgers gilt seit längerem als angeschlagen. Vor rund anderthalb Jahren musste er bereits am Herzen operiert werden. In einem Interview ebenfalls mit der "Bild"-Zeitung sagte Herzsprung im Jahr 2022: "Der Tod ist allgegenwärtig und unbesiegbar." Seinen früheren Lebensstil machte er dabei aber nicht für seine gesundheitlichen Probleme verantwortlich: "Meine Jugendsünden, was den Konsum von allerlei Suchtmitteln anbelangt, waren zu belanglos, als dass sie Auswirkungen auf meine Gesundheit hätten."

Zu seinen gesundheitlichen Problemen gesellen sich gerade auch noch ganz andere Schwierigkeiten in seinem Leben. Wie Herzsprung bestätigte, muss er nach rund 14 Jahren Miete aus seinem Haus am Tegernsee, rund 40 Kilometer südlich von München, ausziehen. "Leider!", sagt Herzsprung zu den unschönen Neuigkeiten. Der bisherige Eigentümer habe einen Käufer gefunden, der das Häuschen selbst nutzen wolle. "Ich suche dringend eine neue Wohnung, am liebsten am Tegernsee", startet der Schauspieler einen Aufruf. Er greife nach jedem Strohhalm, der sich ihm biete. Er sei weiterhin "guter Hoffnung".

Bernd Herzsprung spielte bereits in den 1960er-Jahren in bekannten Produktionen

Bernd Herzsprung ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten deutschen TV-Gesichter. Seit Ende der 1960er-Jahre spielte er in zahlreichen Fernsehformaten, unter anderem in "Der Kommissar", "Derrick", "Ein Fall für zwei" oder dem "Tatort". Von Ende der 1970er-Jahre bis Anfang der 1990er-Jahre verkörperte er den Polizisten Fred Leß in der ZDF-Serie "SOKO 5113". Einem jüngeren Publikum wurde er 2011 durch seine Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" bekannt.

Der Schauspieler war von 1979 bis 2008 mit der Darstellerin und Modedesignerin Barbara Engel (71) verheiratet, mit der er zwei Töchter bekam. Eine der beiden Töchter ist die Schauspielerin Hannah Herzsprung (42). Außerdem hat der ehemalige "SOKO 5113"-Star einen außerehelichen Sohn, der 1992 das Licht der Welt erblickte.