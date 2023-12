Claudia Schiffers Katze wird berühmt: Chip spielt im neuen Film ihres Mannes mit und durfte jetzt das Model auch zu einer TV-Show begleiten. Dort verriet die stolze Katzenmama ein paar Geheimnisse über Chip.

Claudia Schiffer (53) begeistert ihre Fans mit einem Auftritt mit ihrer Katze Chip in der kommenden Folge der Jonathan-Ross-Show. Wie "Daily Mail" berichtete, soll die Episode am Samstagabend (23. Dezember) ausgestrahlt werden.

Chip wird Filmstar

In der Show macht das aus Deutschland stammende Supermodel Werbung für den neuen Film von Ehemann Matthew Vaughn (52). Der Spionage-Thriller "Argylle" kommt am 2. Februar in die Kinos. Darin ist auch Schiffers Katze zu sehen: Chip spielt eine Katze namens Alfie. Auf Instagram hatte die 53-Jährige bereits bekundet, dass dies ihr bisheriger Lieblingsfilm ihres Mannes sei - weil ihr geliebter Vierbeiner dabei ist.

"Er kann mürrisch sein"

Zum gemeinsamen Auftritt im TV wählte Schiffer ein silbernes Minikleid und posierte mit Chip auf dem Arm. Als der Moderator ihn umarmte, miaute er. Schiffer kommentierte: "Er kann mürrisch sein." Dann erzählte sie, wie es zu dem Katzen-Einsatz kam: Die ursprüngliche Katze sei schrecklich gewesen. "Also fragte mein Mann, Matthew, der Regisseur, ob er meine Katze haben könnte. Ich sagte: 'Warum nicht' und hier sind wir." Dann verriet sie, dass es Chip womöglich erneut zu sehen gibt: "Wir arbeiten gerade an einem Spin-off."

Es scheint, dass die Katze der nächste Star im Hause Schiffer/Vaughn wird: Chip hat bereits eine eigene Instagram-Seite mit mehr als 8.000 Followern. Dort wird er auch als Autor, Entrepreneur, Model und Influencer vorgestellt.