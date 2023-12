Nach der Premiere des Konzertfilms "Renaissance: A Film By Beyoncé" im brasilianischen Salvador erwartete die Fans ein unerwartetes Highlight. Der US-Superstar kam zu einem Überraschungsbesuch vorbei und hatte eine Menge Liebe im Gepäck.

Mit ihrer spektakulären "Renaissance World Tour", die sie durch Nordamerika und Europa führte, feierte die US-Sängerin Beyoncé (42) im Jahr 2023 einen riesigen Erfolg. Nur wenige Wochen nach der letzten Show brachte sie für alle, die nicht dabei sein konnten, ihre Konzert-Doku "Renaissance: A Film by Beyoncé" in die Kinos - allerdings vorerst nur in den USA und einigen anderen ausgewählten Ländern. Nun lief der Film unter anderem auch in Brasilien an - und die Sängerin ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, gab es bereits im Vorfeld Spekulationen darüber, dass Beyoncé zur "Renaissance"-Premiere in Salvador, der Hauptstadt des im Nordosten Brasiliens gelegenen Bundesstaates Bahia, anreisen könnte. Nach der Vorführung der knapp dreistündigen Musik-Doku trat sie im Rahmen einer "Club Renaissance"-Party dann tatsächlich in einem silbernen Glitter-Outfit die Bühne.

"Brasilien, ich liebe dich so sehr"

Unter dem ohrenbetäubenden Jubel ihrer versammelten Fans verkündete sie dort: "Brasilien, ich liebe dich so sehr." Als sich die erste Welle der Begeisterung ein wenig gelegt hatte, fügte sie hinzu: "Ich bin gekommen, weil ich dich so sehr liebe. ... Es war sehr wichtig, hier zu sein, genau hier."

Danach legte sie ihre sogenannte "Mute-Challenge" ein, ein Ritual, mit dem sie bei all ihren Konzerten an einem bestimmten Punkt das Publikum komplett zum Verstummen bringt. Wenig überraschend gelang ihr dies bei ihrem Besuch vor fassungslosen Fans jedoch nicht einmal ansatzweise. So blieb "Queen Bee" nur übrig, der Menge für ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren zu danken und ihnen abermals ihre Liebe zu versichern.