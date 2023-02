Das Baby Nummer vier ist da! Blake Lively und Ryan Reynolds sind erneut Eltern geworden. Das bestätigte die Schauspielerin durch die Blume via Instagram.

Die beiden Hollywood-Schauspieler Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Lively selbst postete am Sonntag auf ihrem Instagram-Account eine Fotostrecke, auf der sie zum ersten Mal seit Monaten ohne Babybauch zu sehen ist.

Zu den Bildern, auf denen auch der "Deadpool"-Darsteller, ihre Mutter Tammy, aber nicht das Neugeborene zu sehen ist, schrieb sie: "Wir waren fleißig." Damit ist die Familie nun zu sechst: Lively und Reynolds sind bereits Eltern von drei Töchtern: Betty (3), Inez (6) und James (8). Der Name und das Geschlecht von Baby Nummer vier sind bislang noch nicht bekannt.

Lively machte ihre vierte Schwangerschaft erst im September 2022 bekannt, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zum "10. Forbes Power Women's Summit" in New York City erschien. In der Folge postete sie immer wieder Bilder von sich und ihrem Bauch, laut eigenen Aussagen auch, um Paparazzi-Bildern zuvorzukommen. Reynolds plauderte daraufhin auch in mehreren Interviews über die bevorstehende Geburt.

Ryan Reynolds: "Man muss schon ein Idiot sein, um das vier Mal zu machen."

"Entertainment Tonight" erzählte er zum Beispiel, dass seine Töchter bereit für das vierte Kind seien. "Ich bin sehr aufgeregt", sagte Reynolds über seine eigenen Gefühle. Ironisch fügte er hinzu: "Man muss schon ein Idiot sein, um das vier Mal zu machen." Es werde "verrückt" werden mit vier Kindern.