Britney Spears soll trotz Scheidung ein neues Album in Planung haben. Die Musikikone will trotz Turbulenzen zurück ins Rampenlicht, wie ein Insider verrät. Für die Songs soll sie auch die Unterstützung von renommierten Künstlern bekommen.

Mitten im Wirbel um ihre Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Sam Asghari (29) bahnt sich Britney Spears (41) scheinbar den Weg für ein neues Album. Die Musikikone habe die Absicht trotz der persönlichen Turbulenzen in naher Zukunft musikalisch wieder aktiv zu sein, wie "Page Six" berichtet.

Zuvor hatte die Klatschseite berichtet, dass Britney Spears ihre Energie auf die bevorstehende Veröffentlichung ihres Buches "The Woman in Me" konzentriert. Das Werk kommt am 24. Oktober in den Handel. Ein Insider, der eng mit der Popsängerin verbunden ist, hat aber nun verraten: "Idealerweise plant sie, möglicherweise sogar ein Album sowie einen Song zur Zeit der Buchveröffentlichung zu präsentieren."

Sie hat es auf dem "Radar", heißt es weiter. Dem Insider zufolge hat die Popsängerin außerdem "ein bevorstehendes Autoren-Camp und erhält Songs von einigen großen Künstlern", wie "Page Six" zitiert.

Zusammenarbeit mit Beyoncé abgelehnt

Bereits im Mai berichtete "Page Six", dass Spears wieder über musikalische Projekte spreche und zahlreiche Angebote erhalten habe. Einige dieser Angebote habe sie jedoch abgelehnt - darunter auch eine potenzielle Zusammenarbeit mit Beyoncé (41). Ein Insider sagte damals: "Die Tatsache, dass Britney nun wieder ihre Freiheit genießt, eröffnet ihr die Möglichkeit, zum ersten Mal seit Langem wieder die kreative Kontrolle zu übernehmen. Sie wird die Dinge in ihrem eigenen Tempo angehen."

Seit ihrem Album "Glory" (2016) hat die Grammy-Gewinnerin kein neues Album mehr veröffentlicht. Allerdings hat sie seit November 2021, nachdem ihre langjährige Vormundschaft geendet war, zwei Songs veröffentlicht: "Hold Me Closer" in Zusammenarbeit mit Elton John (76) und "Mind Your Business".