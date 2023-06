Busta Rhymes ist bei seiner Rede bei den BET Awards in Tränen ausgebrochen. Er forderte alle Rapper auf, nicht zu kämpfen: "Liebt einander", appellierte er an seine Kollegen.

Busta Rhymes (51) ist bei den BET Awards 2023 für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Rap-Ikone nahm dies zum Anlass, um bei der Veranstaltung in Los Angeles eine emotionale Rede zu halten. Er brach dabei in Tränen aus, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet. Er sprach demnach über seine sechs Kinder sowie seine lange Karriere. Der 51-Jährige forderte außerdem seine Rap-Kollegen auf, nicht mehr miteinander zu kämpfen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, großartige Musik herauszubringen, um ihr Vermächtnis zu festigen.

Nachdem er sich bei mehreren Personen bedankt hatte, die ihm während seiner gesamten Karriere zur Seite standen, ermutigte Busta Rhymes andere Rapper, mit den Streitereien aufzuhören, die es in der Branche gebe. Damit würden die Musiker nur Geld und Energie verschwenden, so Busta Rhymes. "Wir werden damit aufhören. Wir werden einander lieben". Er fügte hinzu: "Wir werden mit diesem Narrativ aufhören, dass wir uns nicht lieben, mit dieser Spaltungssache. Es ist kitschig. Es ist ermüdend", sagte er.

Busta Rhymes ist seit 1990 erfolgreich

Busta Rhymes begann seine Karriere Anfang der 1990er als Teil der Hip-Hop-Gruppe Leaders of the New School. Anschließend startete er als Solokünstler in der Szene durch. Durch sein Debütalbum "The Coming" aus dem Jahre 1996 wurde er bekannt. Mit Janet Jackson (57) sang er den Erfolgshit "What's It Gonna Be?!". Später arbeitete er auch unter anderem mit Sean Paul (50), Will.i.am (48), Linkin Park oder Mariah Carey (54) zusammen.