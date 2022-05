Regelmäßig teilt Cathy Hummels Bikini-Bilder von sich in den sozialen Netzwerken mit ihren über 677.000 Abonnenten auf Instagram.

Cathy Hummels sorgt mit Bikini-Bild für Shitstorm

Ihr neuestes Strandbild aus Miami, in einem schwarzen Bikini mit weißem Muster und einem roten Cap, scheint jedoch nicht allen Fans zu gefallen, wenn man sich die Kommentare genau durchliest.

So zeigt sich Cathy Hummels auf Instagram:

So reagieren die Fans von Cathy Hummels

Einige Fans zeigen sich von dem Anblick der 34-Jährigen im knappen Bikini sichtlich geschockt. Sie finden, dass Cathy Hummels viel zu dünn sei und schreiben Kommentare wie: "Skeletor 😂😂😂 iss mal was Mensch. Haut auf Knochen", "Sie wird immer dünner🥺" und "Oh je das sieht richtig schlimm aus".



Andere verteidigen die Figur von Cathy Hummels. Sie schreiben: "Bodyshaming geht auch gegen Schlanke. Was für Kommentare hier zum Teil sind😮 gegen übergewichtige Menschen darf man nichts sagen, aber gegen Schlanke schon? Ganz schlimme Doppelmoral!!!" oder "Was für widerliche Kommentare hier...".



Ein Instagram-Nutzer bringt es auf den Punkt: "Egal ob dick oder dünn. Hauptsache ist doch, dass sie sich wohl fühlt. Es gibt nun mal solche und solche. Sie ist nunmal ein kleines zierliches Persönchen. Na und? Ist doch nicht schlimm. Toleranz bezieht sich nicht nur auf schwarz oder weiß, schwul oder hetero usw. Sondern eben auch auf dick oder dünn. Leben und Leben lassen. Ich finde sie toll💪🏼🌹"