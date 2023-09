Über mehrere Wochen hat zuletzt auch Cathy Hummels versucht, einen neuen Partner über Dating-Apps zu finden. Im Interview zieht die Moderatorin Bilanz: "Da sind lauter Lappen unterwegs."

Was ihre Partnersuche über Dating-Apps anbelangt, kann Cathy Hummels (35) nach einigen Wochen nun eine klare Bilanz ziehen: "Es läuft absolut scheiße. Da sind lauter Lappen unterwegs, Männer, die mit 30 Frauen gleichzeitig schreiben", erzählte sie der Nachrichtenagentur spot on news im Rahmen ihres diesjährigen Wiesn Bummels am Montag (18. September) in München.

Cathy Hummels: "Ich passe auch nicht zu jedem Mann"

Das sei nicht unbedingt ihr Anspruch, stellte die Ex-Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (34) klar. Schon im August hatte die Moderatorin öffentlich verraten, dass sie es nun über den modernen Weg mit Online-Dating probiere. Damals zeigte sie sich allerdings noch deutlich optimistischer als zum jetzigen Zeitpunkt.

Ihr sei bewusst, dass sie "ja auch nicht zu jedem Mann" passe. "Am schönsten ist es natürlich, wenn man jemanden findet, wo man sagt: 'Okay, das passt, man hat eine gute Zeit zusammen.' Aber da kommt es ja meistens gar nicht zu", so Hummels weiter. Ihr aktuelles Fazit in Sachen Dating-Apps lautet deshalb: "Also ganz ehrlich, ich finde es für den Arsch!"

Neue Handynummer auf der Wiesn ergattert

Abseits vom Online-Dating konnte die 35-Jährige nun aber im Rahmen ihres Wiesn Bummels von einem kleinen Erfolg in Sachen Partnersuche berichten: "Das Motto 'Love Edition' haben wir bestens erfüllt! Ich zumindest habe eine neue Handynummer in meinen Kontakten eingespeichert!"

Cathy Hummels war von 2015 bis 2022 mit Mats Hummels verheiratet. Ihr Sohn Ludwig kam 2018 zur Welt.