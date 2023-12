Céline Dion hat sich vor knapp einem Jahr von der Bühne zurückgezogen - mit der Hoffnung, irgendwann wieder zurückkehren zu können. Ein neues Statement ihrer Schwester lässt daran Zweifel aufkommen.

Sängerin Céline Dion (55) leidet an einer chronischen Krankheit, die ihr Konzertauftritte unmöglich macht. Im Mai hatte sie deshalb ihre Welttournee abgesagt, aber die Hoffnung geäußert, irgendwann wieder auf die Bühne zurückkehren zu können. Ein Comeback scheint jedoch fraglich. Célines Schwester Claudette Dion (75) hat in einem Interview mit dem kanadischen TV-Sender "7 Jours" offenbart, wie es wirklich um den Gesundheitszustand der legendären Sängerin steht.

"Keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln"

Demnach scheint die chronische Autoimmunerkrankung "Stiff Person Syndrom" immer weiter vorzuschreiten. "Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln", so Claudette. "Das bricht mir das Herz, weil sie immer so diszipliniert war." Celine habe immer hart gearbeitet. "Unsere Mama hat ihr immer gesagt: 'Du wirst das gut machen, wenn du es richtig machst'." Sie würde zusammen mit Céline davon träumen, dass sie auf die Bühne zurückkehren könne. "In welchem Zustand? Ich weiß es nicht." Die Krankheit sei zu wenig erforscht, da sie nicht viele Menschen betreffe.

Die mit Songs wie "My Heart Will Go On" und "Because You Loved Me" bekannt gewordene Sängerin leidet an einer chronischen Autoimmunerkrankung namens "Stiff Person Syndrom", die in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen führt und Auftritte unmöglich macht.

Céline Dion hat sich zurückgezogen

Im Dezember 2022 hatte Céline Dion selbst ihre Diagnose in einem Instagram-Video bekannt gegeben. Seitdem hat sie ihre Musikkarriere unterbrochen, ist weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, und soll sich in ihre Villa in Las Vegas zurückgezogen haben.

Dions Schwester Claudette hatte bereits im September erklärt, dass die Sängerin alles tue, um wieder gesund zu werden. Sie sei zwar "eine starke Frau", doch leider könne die Familie auch "keine Medikamente finden, die wirken", wie Claudette Dion im Interview sagte. Dion arbeite jedoch mit "den besten Forschern auf diesem Gebiet" zusammen. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie vor allem Ruhe braucht."