Mehr als drei Jahre nach ihrem Tod ist für einen wohltätigen Zweck ein bisher unveröffentlichter Song von Naya Rivera erschienen. Auch einige ihrer ehemaligen "Glee"-Kollegen sind zu hören.

Im Rahmen der vorweihnachtlichen Spendenaktion "Snixxmas" zu Ehren der bei einem tragischen Unfall verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Naya Rivera (1987-2020) ist ein neues Lied des "Glee"-Stars veröffentlicht worden. Bei "Prayers For The Broken" handle es sich um einen bisher unveröffentlichten Song Riveras aus dem Jahr 2012, wie das Alexandria House in Los Angeles mitteilt.

Erhältlich ist das Lied auf den bekannten Streaming-Plattformen - darunter bei Apple Music, Deezer, Spotify und YouTube Music. Mit Erlaubnis von Riveras Mutter Yolanda sowie Lindy Robbins und Isaac Hasson, der Autorin und des Autors des Songs, sollen die Erlöse aus den Streams zusammen mit direkten Spenden dem Alexandria House zugutekommen.

Neben Rivera, die vor allem für ihre Rolle in "Glee" bekannt war, sind auch einige ihrer ehemaligen Serien-Kolleginnen und -Kollegen zu hören. Mit dabei sind Kevin McHale (35), Amber Riley (37), Jenna Ushkowitz (37), Heather Morris (36), Ashley Fink (37) und Vanessa Lengies (38).

Schon fast 250.000 Dollar für den guten Zweck

Es ist bereits die vierte Ausgabe der "Snixxmas"-Aktion, mit der Riveras "Tradition der Güte und Philanthropie" fortgeführt werden solle, heißt es auf der Homepage. Das Alexandria House möchte Frauen und ihren Kindern eine sichere Unterkunft bieten und ihnen dabei helfen, in ein dauerhaftes, neues Zuhause zu ziehen. In den vergangenen Jahren seien bisher fast 250.000 US-Dollar zusammengekommen.

Naya Rivera hatte am 8. Juli 2020 ein Boot gemietet, um mit ihrem damals vierjährigen Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See im kalifornischen Ventura County zu machen. Der kleine Junge wurde später ohne seine Mutter und schlafend auf dem Boot gefunden. Am 13. Juli wurde Riveras Leiche von Tauchern entdeckt. Die Behörden bestätigten, dass die 33-Jährige ertrunken sei, und stuften ihren Tod als Unfall ein.