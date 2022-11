Mega-Star Cher scheint frisch verliebt zu sein: In West Hollywood ging die Sängerin nun demonstrativ händchenhaltend mit dem Ex von Amber Rose in ein Restaurant.

Cher (76) ist offensichtlich frisch verliebt: Fotos zeigen die Sängerin am Mittwoch mit dem weitaus jüngeren Musikmanager Alexander Edwards (36). Die zwei trafen sich demnach im bei Promis besonders beliebten Restaurant "Craig's" in West Hollywood, um zusammen mit Rapper Tyga (32) zu essen. Als Cher ankam, soll Edwards sie von ihrem Auto abgeholt und zum Restaurant eskortiert haben. Auf Bildern läuft das Paar händchenhaltend direkt auf die Kameras zu - offenbar machen sie kein Geheimnis aus ihrem Verhältnis. Auf anderen Fotos küsst Edwards Chers Hand liebevoll, während sie im Auto sitzen. Das ungewöhnliche Trio fuhr nach dem Essen laut "TMZ" noch in eine andere Bar. Auch dort traten Cher und Edwards händchenhaltend für die Paparazzi auf. Alexander Edwards: Kein guter Ruf Edwards ist kein Unbekannter für die Klatschpresse, 2018 war er mit Model Amber Rose (39) zusammen. Die zwei haben einen dreijährigen Sohn namens Slash. Die Beziehung endete 2021, nachdem AE, wie Edwards auch genannt wird, Rose mit mindestens zwölf Frauen betrogen haben soll. "Ich bin es leid, hinter den Kulissen betrogen und beschämt zu werden", schrieb Rose damals in ihren Instagram-Stories. Edwards gab in Interviews später auch zu, sie betrogen zu haben. Cher war von 1964 bis 1975 mit Sonny Bono (1935-1998) verheiratet, mit dem sie den heute 53-jährigen Sohn Chaz bekam. Von 1975 bis 1979 war sie mit Gregg Allman (1947-2017) verheiratet. Auch diese Ehe brachte einen Sohn hervor, den heute 46-jährigen Elijah.