Fedez ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zurück bei seiner Familie. Ehefrau Chiara Ferragni zeigt sich überglücklich.

Chiara Ferragnis (36) Ehemann, der italienische Rapper Fedez (33), wurde aus der Klinik entlassen und ist wieder zu Hause bei seiner Familie. Das teilten beide ihren Followerinnen und Followern auf Instagram mit. Zu einem Foto, das die Hände von ihm, seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nebst einer Hundepfote zeigt, schrieben sie: "Endlich zu Hause. Danke für all die Zuneigung und Nähe, nichts ist in diesen Tagen selbstverständlich".

In einer weiteren Story zeigte er das rührende Wiedersehen mit den Kindern Leone (geb. 2018) und Vittoria (202).

Notoperation vor einer Woche

Star-Influencerin Ferragni teilte den ersten Post auch in ihren Stories und fügte "zu Hause" und drei Emojis mit Tränen in den Augen hinzu. Zuvor war es seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus ungewöhnlich still gewesen auf ihrem Social-Media-Account. Vor einer Woche hatte die italienische Mode-Influencerin die Fashion Week in Paris wegen eines Notfalls früher als geplant verlassen. Ihr Ehemann musste damals wegen innerer Blutungen im Krankenhaus notoperiert werden.

Es ist nicht das erste ernste medizinische Problem für den Musiker und seine Familie. Im März 2022 wurde bei ihm ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert, der ihm in einer sechsstündigen Operation entfernt wurde. Nach dem erfolgreich verlaufenen Eingriff konnte das Promi-Paar zunächst wieder aufatmen.

Chiara Ferragni zählt mit rund 30 Millionen Followern auf Instagram zu den einflussreichsten und prominentesten Mode-Influencerinnen. Im Jahr 2017 kürte das "Forbes"-Magazin sie gar zur "einflussreichsten Influencerin der Welt". Mit dem Rapper Fedez ist sie seit 2018 verheiratet, die inzwischen vierköpfige Familie lebt in der Modemetropole Mailand. Am 15. Oktober feiert Federico Leonardo Lucia, wie der Musiker gebürtig heißt, seinen 34. Geburtstag.