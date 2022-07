Normalerweise ist Sängerin Britney Spears diejenige, die umjubelt wird. Bei Schauspieler Taron Egerton wird sie aber selbst zum aufgeregten Fangirl.

Britney Spears (40) hat einen besonderen Moment mit ihrem Idol genossen. Ihr neuester Instagram-Post zeigt die Sängerin im Arm von Schauspieler Taron Egerton (32). Zu den nächtlichen Aufnahmen im cremefarbenen Partnerlook schrieb sie: "Coolster Typ aller Zeiten!!!". Sie sei "so ein verdammter Fan" und "so albern gewesen", fügte sie hinzu.

Bei so viel Liebe für und von einem anderen Mann musste Britney Spears' Ehemann Sam Asghari (28) einschreiten. "Du solltest deine Hände von meiner Frau lassen", scherzt er in einer der Videosequenzen. Darin schlingt Egerton von hinten seine Arme um Spears und drückt die Sängerin fest an sich.

Wie und wo sich Spears und Egerton kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Insider gehen laut "Mail Online" davon aus, dass sie sich auf der Geburtstagsparty von Selena Gomez über den Weg gelaufen sein könnten. Die Schauspielerin wurde am Freitag (22. Juli) 30 Jahre alt und ist eine gute Freundin von Spears.

"Kingsman" gehört zu Britney Spears' Lieblingsfilmen

Britney Spears' Begeisterung für Taron Egerton könnte mit dessen Rolle in der Agentenkomödie "Kingsman" zusammenhängen. In der "Jonathan Ross Show" verriet die Sängerin 2016: "'Kingsman' ist einer meiner Lieblingsfilme."