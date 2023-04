Matthew McConaughey erlebte vor einigen Wochen einen Horrorflug, als die Maschine, in der er saß, 1.200 Meter in die Tiefe absackte. Nun hat der Star detailliert über die erschreckende Erfahrung gesprochen.

Anfang vergangenen Monats durchlebten Hollywood-Star Matthew McConaughey (53) und seine Ehefrau Camila Alves (41) eine überaus turbulente Flugreise. Unterwegs von Austin nach Frankfurt fiel ihr Flugzeug völlig überraschend rund 1.200 Meter in die Tiefe. In der Folge kam es zu einer Notlandung in Washington. Sieben Passagiere mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Podcast "Let's Talk Off Camera" mit Kelly Ripa (52) hat Oscarpreisträger McConaughey nun detailliert über diese erschreckende Erfahrung gesprochen. "Es ist Schwerlosigkeit", verriet der 53-Jährige in der am 12. April erscheinenden Episode der Audiosendung, über die "ETOnline" vorab berichtet. "Dein Rotwein, das Glas und die Teller deines Essens schweben einfach in der Luft [...] und dann fällt alles herunter", so McConaughey wörtlich.

Matthew McConaughey trug keinen Anschnallgurt

Da es vor dem Ereignis "keine Anschnallwarnung" gegeben habe, sei der Star zudem lediglich von seinem Klapptisch unten gehalten worden - und habe direkt im Anschluss sichergestellt, dass seine langjährige Ehefrau Camila Alves sicher angeschnallt ist. Er selbst habe nach dem grauenhaften Vorfall "unter Schock" gestanden, wie McConaughey noch verriet.