Fans des "Die Pochers!"-Podcasts hören ab sofort eine letzte gemeinsame Folge mit Oliver und Amira Pocher. Zum Abschied gibt es Scherze über die Trennung der beiden und die Frage, ob sie zusammen Weihnachten verbringen werden.

Oliver (45) und Amira Pocher (31) hatten in ihrem Podcast "Die Pochers!" kein Geheimnis daraus gemacht, dass es in ihrer Beziehung kriselte. Sie wählten ihr gemeinsames Format im August auch, um zu bestätigen, dass sie sich nach etwas weniger als vier Ehejahren getrennt hatten. Doch kürzlich folgte eine weitere Trennung: Der Komiker verkündete auf Instagram das Ende für den gemeinsamen Podcast. In der letzten Folge mit dem Comedian und der Moderatorin geht es unter anderem darum, ob sie gemeinsam Weihnachten feiern.

Verbringen die Pochers zusammen Weihnachten?

In der letzten "Die Pochers!"-Episode mit beiden, die ab sofort exklusiv auf der Plattform Podimo erhältlich ist und bereits im September aufgezeichnet wurde, macht Oliver Pocher zunächst mehrere Anspielungen auf die Trennung.

Danach kommt zur Sprache, ob die Pochers, die zwei Kinder haben, zusammen Weihnachten verbringen werden. "Ja, dieses Jahr feiern wir mit den Kindern zusammen, schätze ich mal", ist sich die Moderatorin offenbar nicht ganz sicher. Vielleicht verbringen sie ihr zufolge ja auch das Fest in größerem Kreis mit den drei weiteren Kindern Pochers, die aus seiner ersten Ehe mit Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) stammen. "Das weiß ich nicht, was dann passiert, Weihnachten", antwortet der Comedian. "Ja, Weihnachten werden wir ja wohl zusammen verbringen, hoffentlich - alle. Olli, kennst mich doch."

"Wir wollten eigentlich vielleicht weg, auch", offenbart er daraufhin. "Wohin? Wer wollte weg?", fragt Amira. "Wir wollten vielleicht eine Safari machen", sagt er schließlich. "Also Sandy mit den Kindern und wir alle zusammen." Und Amira könne gerne mitkommen. Heiligabend brauche sie aber "Kälte", sagt die 31-Jährige. Sie wolle gerne "mit der Familie, alle zusammen" feiern - mit Pocher, allen Kindern, Meyer-Wölden und den Verwandten von ihr und ihm. "Dann schauen wir mal, wer alles da ist", beschließt er die "indiskrete Frage".

Oliver Pocher macht "wie gewohnt" weiter

Die neue und letzte gemeinsame Ausgabe des Podcasts wurde zwar bereits vor mehreren Wochen aufgezeichnet, der Komiker meldet sich aber in einem kurzen Intro auch aktuell zu Wort. "Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Pochers, heißt es auch diese Woche. Ihr habt es vielleicht mitbekommen: Dies wird leider die letzte Ausgabe mit Amira sein - von den Pochers."

"Aber es gibt auch positive News", berichtet Oliver Pocher. "Nächste Woche geht es an dieser Stelle auf jeden Fall wie gewohnt am Freitag weiter. Freut euch drauf." Genauere Details, etwa ob das Format auch weiterhin "Die Pochers!" heißen soll, teilt er jedoch noch nicht mit.

Podimo hatte zuvor bei Instagram unter der Überschrift "Die Pochers! Update" bekanntgegeben: "Da uns viele Anfragen erreichen: Wir sind mit Amira und Olli im vertrauensvollen Austausch und können euch versichern, dass beide Teil der Podimo-Familie bleiben werden."