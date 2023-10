War alles nur ein Fake? "Wir sind nicht verheiratet", stellt Verena Kerth klar. In den letzten Tagen kamen immer mehr Zweifel über ihre Hochzeit mit Marc Terenzi in Las Vegas auf.

Haben sie, oder haben sie nicht? Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) haben im Interview mit RTL erstmals zu den Gerüchten Stellung genommen, dass ihre Hochzeit in Las Vegas nur ein Fake war. "Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden", stellt Kerth klar.

Zur Vorgeschichte: Kerth und Terenzi zeigten am letzten Wochenende in den sozialen Medien Bilder aus der Spielerstadt. Das seit Anfang 2023 verlobte Paar posierte vor der berühmten Little White Wedding Chapel. Beide trugen Weiß und Kerth reckte triumphierend einen Brautstrauß in die Luft. Der Münchner "Abendzeitung" bestätigte das Promipaar die Eheschließung.

Doch schnell kamen Zweifel auf, unter anderem von Seiten der "Bild"-Zeitung. Der Grund: Die Namen der angeblichen Brautleute oder die Hochzeitsurkunde wurden noch nicht ins offizielle Onlineregister des Staates Nevada eingetragen. Dafür hat die Kapelle zehn Tage Zeit, die Frist war also noch nicht einmal herum, bevor Kerth und Terenzi sich gezwungen sahen, die Gerüchte auszuräumen.

"Romantischer Gedanke von meinem Verlobten"

Der missverständliche Ausflug zur Promi-Hochzeitskapelle, in der sich unter anderem Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) bereits das Jawort gegeben haben, war laut Verena Kerth Terenzis Idee. "Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten", so die Moderatorin zu RTL.

Skandalpaar will 2024 heiraten

Verena Kerth und Marc Terenzi sind also nicht verheiratet, doch das soll sich bald ändern. Irgendwann im nächsten Jahr soll es so weit sein, einen genaueren Termin verrieten sie RTL nicht.

Die Moderatorin und der Sänger sind seit über 20 Jahren befreundet, doch erst spät funkte es bei ihnen. Im Januar dieses Jahres überreichte Terenzi Kerth vor laufender Kamera einen Verlobungsring, als sie gerade aus dem Dschungelcamp kam. Zuletzt herrschten um das Paar vor allem Negativschlagzeilen. Immer wieder war von vermeintlichen Handgreiflichkeiten zu lesen.