Der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Star, Schweinebauer und DJ Gunther Höfler, ist Papa geworden. Auf Instagram hat der glückliche Vater den Namen seiner Tochter verraten.

Gunther Höfler (37), ehemaliger Zuschauerliebling der RTL-Kuppelsendung "Bauer sucht Frau", ist Vater geworden. Die Geburt seiner ersten Tochter verkündete der Landwirt und DJ stolz in einer Story auf Instagram und verrät sogar direkt den Namen.

Höfler macht seiner Tochter ein süßes Versprechen

"Herzlich Willkommen auf der Welt, kleine Charlotte", ist in Höflers Social-Media-Beitrag vom 21. Mai zu lesen. Dazu das süße Versprechen: "Ich werde dich bei all deinen Wegen auf der Welt begleiten und immer für dich da sein!" Auf dem Foto hält er ein Neugeborenes behutsam in den Armen. Damit ist den Fans des Schweinebauern, der sich ein zweites Standbein als DJ aufgebaut hat, sofort klar: Das gemeinsame Baby von Höfler und seiner Freundin Kathrin Tripal ist da. Auch Freunde des Paares haben den beiden bereits gratuliert, wie Höflers Story-Verlauf zu entnehmen ist.

Die frischgebackenen Eltern fanden sich abseits von "Bauer sucht Frau"

Höfler und Tripal sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Kennengelernt hat der Ex-"Bauer sucht Frau"-Star von 2014 seine Freundin jedoch abseits der beliebten RTL-Show um Moderatorin Inka Bause (53). Einem Match auf einer Dating-App im Jahr 2020 habe das Paar sein Liebesglück zu verdanken, so Höfler im RTL-Interview.

Sowohl mit seiner "Hofdame Jenny" von "Bauer sucht Frau", als auch mit der darauffolgenden Partnerin Jessy - einer Immobilienkauffrau - habe es auf Dauer nicht funktioniert. Mit Tripal "passt es jetzt wie Arsch auf Eimer", verriet der 37-Jährige dem Sender.

Mit einigen anderen ehemaligen Kandidaten der RTL-Kuppelshow steht Höfler noch in gutem Kontakt. So zeigte er sich 2019 in einem Instagram-Beitrag gemeinsam mit Kult-Kandidatin Narumol David (57) bei einem "Fernseh-Familientreffen mit den Liebsten".