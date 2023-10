Im Sommer lernten sie sich kennen, nun darf ihre Liebe jeder sehen: Schauspielerin Janina Hartwig verrät in einem Interview, dass es zwischen ihr und dem Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz sofort gefunkt habe.

"Um Himmels Willen"-Schauspielerin Janina Hartwig (62) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" schwärmt sie von dem Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz (61) und erzählt, dass es sofort gefunkt habe zwischen den beiden. Er ist allerdings noch verheiratet.

"Toller, hochintelligenter Mann"

Erstmals sah man das neue Paar am 14. Oktober bei der Premiere "All for ART for All" im Circus Roncalli in München. "Alexander ist ein toller, hochintelligenter Mann", berichtet die Schauspielerin. "Es gibt wirklich gar keinen Grund, warum wir uns verstecken sollten." Weiter erzählt Hartwig, wie sie den Oberbürgermeister kennengelernt hat. Im Sommer besuchte sie die Veranstaltung Landshuter Hochzeit. "Wir saßen in dieser wundervollen Stimmung bei diesem unglaublichen Ereignis das erste Mal längere Zeit nebeneinander." Sie seien sich sofort sympathisch gewesen. "Dann haben wir uns verabredet und sind essen gegangen - es hat sofort gefunkt. Und seitdem sind wir ein Paar."

Er ist seit April getrennt

Hartwig und Putz, die jeweils zwei Kinder haben, führen eine Fernbeziehung zwischen München und Landshut. Und Alexander Putz ist auch noch mit seiner dritten Ehefrau verheiratet. Er betonte aber gegenüber "Bunte": "Meine Frau und ich haben uns offiziell im April dieses Jahres getrennt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie auch aus unserem gemeinsamen Haus ausgezogen." Janina Hartwig war ebenfalls bereits verheiratet. Die Ehe mit Professor Michael Hell hielt von 2000 bis 2011.