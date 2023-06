In Deutschland ist Elyas M'Barek ein Star. Aber in New York erkennt ihn niemand - und genau das gefällt ihm an seinem neuen Wohnort.

Elyas M'Barek (41) hat in der Zeitschrift "Men's Health" enthüllt, was ihm an seinem Leben in New York City so gut gefällt. Zusammen mit seiner Frau Jessica (geb. 1988) hat er dort eine Wohnung im Stadtteil Brooklyn bezogen.

"Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin"

In der aktuellen Ausgabe des Magazins verrät der Schauspieler, dass er die dortige Anonymität genießt: "Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin." Er finde es "voll okay", im Privatleben keine Beachtung zu bekommen. "Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U-Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht. Es ist das Größte!" Die Bekanntheit, die er in Deutschland besitzt, sei beruflich zwar ein Vorteil, aber brauche er nicht unbedingt, um glücklich zu sein.

Hingegen täten ihm Entschleunigung, Sport und neuerdings Meditation gut: "Das kann ich jedem empfehlen. Es ist ein bisschen wie ein Entknoten im Gehirn: Ich stelle fest, wo etwas drückt, und unternehme etwas dagegen."

Sie lebt schon seit mehr als 20 Jahren in New York City

Im September 2022 hat der "Fuck ju Göhte"-Star die US-Amerikanerin Jessica Riso geheiratet. Das Model nahm danach seinen Nachnamen an. Bereits im April hatte sie der "Gala" verraten, dass das Paar ins hippe Viertel Dumbo im New Yorker Stadtteil Brooklyn gezogen ist. "Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt." Damals sagte sie: "Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben."