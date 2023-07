Bushido und seine Frau erwarten wieder ein Kind. Doch nun gab Anna-Maria Ferchichi ein Schwangerschafts-Update. "Es ist nicht stabil", sagt sie.

Erst vor wenigen Tagen haben Anna-Maria Ferchichi (41) und Rapper Bushido (44) bekannt gegeben, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar sei selbst überrascht von der Schwangerschaft gewesen. Für die 41-Jährige wäre es das neunte Kind, für ihn das achte. Allerdings bereitet ihr die Schwangerschaft aktuell Sorgen, wie sie nun in mehreren Instagram-Storys erklärt.

Anna-Maria Ferchichi: "Sieht nicht so stabil aus"

Nach dem positiven Schwangerschaftstest sei sie am vergangenen Freitag zum Arzt gegangen, wo man ihr Blut abgenommen habe. "Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus", sagt Ferchichi.

Auch bezüglich ihres HCG-Wertes habe sie Bedenken. Das humane Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das sich während der Schwangerschaft bildet. Ferchichi glaube jedoch nicht, dass der Wert bei ihr noch steigt: "Ich weiß genau, wie sich Schwanger-sein anfühlt, ich war oft schwanger (...). Mein Körper ist da sehr empfindlich." Die achtfache Mutter gehe davon aus, "dass es nicht stabil ist".

Nach der Drillingsschwangerschaft sitzt das Trauma der Eltern noch tief

Das sei für sie allerdings "völlig in Ordnung". In den vergangenen Tagen hätten sie und Ehemann Bushido eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Grund dafür sei die vergangene Schwangerschaft mit den Drillingen. Tochter Amaya litt damals an einer schweren Lungenentzündung und war auch deutlich kleiner und leichter als ihre beiden Schwestern. Das Trauma der Eltern sitze noch tief. "Ich kann einfach durch die Sache mit Amaya nicht mehr unbeschwert auf eine Schwangerschaft gucken."

Mehr könne Ferchichi derzeit nicht auf Instagram erzählen. Weitere Details wollen sie und Bushido in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" oder in ihrer RTL-Doku "Bushido & Anna-Maria: Alles auf Familie" berichten.

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Sie brachten ein Kind mit in die Ehe. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021. Den Sommer verbringt Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern fernab der Wahlheimat Dubai im kühleren Deutschland.