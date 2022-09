Bisher war es nur ein Gerücht, doch Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi haben tatsächlich geheiratet. Das hat sie nun offiziell bestätigt.

Sängerin Rita Ora (31) und Regisseur Taika Waititi (47) haben Anfang des Jahres in einer geheimen Zeremonie in London offiziell den Bund fürs Leben geschlossen. Das hat sie nun im Podcast "Greatest Night Ever" von Jaime Winstone offiziell bestätigt. Der Popstar verriet außerdem, dass die beiden eine weitere große Zeremonie in London für ihre Freunde und Familie planen. Und noch ein süßes Detail gab die Frischvermählte bekannt: Sie hat ihren Nachnamen zu Waititi-Ora geändert.

Rita Ora sagte, dass sie von der Beziehung ihrer Eltern inspiriert wurde. Die Mutter der Sängerin, Vera, und ihr Vater, Besnik, sind seit mehr als 30 Jahren ein Paar. "Ich bin verliebt. Ich bin sehr verliebt", sagte sie zu Winstone. "Ich habe diese Entscheidung getroffen. Es hat mich glücklich gemacht und ich liebe Taika. Er ist so witzig und liebenswert", so Ora. "Aber ich liebe auch die Liebe. Ich habe immer so sehr daran geglaubt", fuhr sie fort. Schon als Kind habe sie "das Märchen" gewollt.

Vielbeschäftigtes Ehepaar

Taika Waititi und Rita Ora sind seit etwa eineinhalb Jahren ein Paar. Während Ora derzeit an ihrem dritten Album arbeitet, plant Taika nach dem Kinoerfolg von "Thor: Love and Thunder" bereits sein nächstes Projekt, einen neuen, noch unbetitelten Star-Wars-Film.