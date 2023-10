Jonathan Majors' ehemalige Freundin, die den Schauspieler häuslicher Gewalt beschuldigt, ist nun selbst festgenommen worden. Ihr wurden laut US-Medienberichten Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Jonathan Majors (34) wird beschuldigt, im März seine Ex-Freundin, Grace Jabbari, angegriffen zu haben. Er muss sich deswegen voraussichtlich bereits in wenigen Wochen vor Gericht verantworten. Jabbari wurde nun jedoch selbst festgenommen, wie US-Medien übereinstimmend berichten.

Ein Sprecher der New Yorker Polizei habe dem "People"-Magazin bestätigt, dass Majors' ehemalige Freundin vor Gericht erscheinen müsse, um sich zu den Anschuldigungen zu äußern. Ihr wurden dem Bericht zufolge Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft habe jedoch bereits bestätigt, dass die Vorwürfe nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen.

Jabbaris Anwalt erklärt in einem Statement, dass man enttäuscht darüber sei, dass seine Mandantin festgenommen wurde, auch wenn die Staatsanwaltschaft dies demnach für ungerechtfertigt befunden habe. Jene habe den Fall geprüft und sei den Worten des Anwalts zufolge zu dem Schluss gekommen, "dass Frau Jabbari das Opfer war und nicht die Täterin".

Majors und Jabbari beschuldigen sich gegenseitig

Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung im März wurde Majors häusliche Gewalt vorgeworfen. In einem Statement der Polizei hieß es unter anderem laut "Variety", dass die Frau gegenüber Polizisten nach einem Übergriff erklärt habe, mit "leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken" in ein Krankenhaus eingeliefert worden zu sein. Ein Sprecher Majors' bestritt die Anschuldigungen jedoch.

Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und "Creed III - Rocky's Legacy", behauptet, dass er angeblich das Opfer in dem Fall sei - und nicht seine Ex-Freundin. Er war erstmals im Juni vor Gericht erschienen, das ursprünglich einen Verhandlungstermin für Anfang August festgelegt hatte. Majors soll daraufhin laut "Insider" bei der Polizei selbst eine Beschwerde wegen häuslicher Gewalt eingereicht haben.

Majors war im März nach dem Vorfall kurzzeitig festgenommen worden und ist in mehreren Punkten wegen Belästigung und Körperverletzung angeklagt. Nach mehrfachem Hin und Her soll der Prozess nun voraussichtlich am 29. November beginnen, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet.