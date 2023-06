Den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich am vergangenen Sonntag (18. Juni) eine Karte für Helene Fischers (38) letztes Tour-Konzert in Hannover sichern konnten, stockte der Atem: Während einer Akrobatik-Nummer am Trapez verletzte sich der Star, aus einer Platzwunde zwischen den Augen lief Fischer Blut über das Gesicht. Videos, die während des Auftritts entstanden waren und inzwischen in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie die Sängerin mit voller Wucht gegen das Trapez knallt.

Sie sang tapfer zu Ende

Blutend performte sie ihren Song (ausgerechnet das Lied "Wunden") noch zu Ende, ehe sie sich ans Publikum wandte: "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung." Doch der Optimismus sollte nicht lange Bestand haben: Nach rund einer Viertelstunde wurde vom Veranstalter mitgeteilt, dass Fischer nicht mehr zurück auf die Bühne kehren könne. Nach einer Stunde war das Konzert damit vorzeitig beendet.

Bislang gab es vonseiten der Sängerin noch kein Gesundheitsupdate. Unklar ist auch, ob das Konzert nachgeholt werden soll, oder Zuschauerinnen und Zuschauer gegebenenfalls eine Rückerstattung erhalten. Glück im Unglück für Helene Fischer und ihre Fans: Nach dem Abschluss ihres Hannover-Aufenthalts war ohnehin eine längere Pause geplant. So soll das nächste Konzert der "Rausch"-Tournee am 25. August in Köln stattfinden. Über zwei Monate hat Fischer damit Zeit, zu regenerieren.

Akrobatik-Nummern auf dem Prüfstand?

Ob sich bis dahin etwas an den spektakulären, aber auch riskanten Akrobatik-Einlagen ändern wird? Fakt ist, dass es nicht das erste Mal war, dass sich Fischer in diesem Jahr verletzte: Noch vor dem Startschuss der "Rausch"-Tour, der eigentlich Mitte März dieses Jahres hätte fallen sollen, zog sie sich bei Proben eine Rippenfraktur zu. Nach "dringendem ärztlichen Rat" wurde der Tourstart daraufhin um etwa drei Wochen in den April verschoben.

