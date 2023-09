Ed Sheeran ist untröstlich: Der Sänger musste kurzfristig einen Auftritt in Las Vegas absagen. Als Grund wurden nun Bedenken wegen der Sicherheit des Publikums bekannt.

Ed Sheeran (32) musste äußerst kurzfristig ein Konzert in Las Vegas absagen. "Ich kann nicht glauben, dass ich das hier schreibe, aber es gab einige Probleme beim Aufbau unserer Show in Vegas", schrieb der Sänger auf Instagram. Zwanzig Minuten vor dem Einlass zum Auftritt im Allegiant Stadium am Samstag zogen die Verantwortlichen die Notbremse.

"Es tut mir so leid", schrieb der Brite weiter. "Ich weiß, dass jeder dafür angereist ist und ich wünschte, ich könnte es ändern." Der Gig werde am 28. Oktober dieses Jahres nachgeholt. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Wackelnde Bühnentürme als Grund für Absage

Später enthüllte die britische Zeitung "The Sun" den Grund für die Absage. Es habe Probleme mit dem Bodenbelag der Bühne gegeben. Dies zeigte sich, nachdem Sheerans Team am Tag vor dem geplanten Auftritt ihre Ausstattung hineingebracht hatte. Über Nacht sollen sich Gummiplatten gelöst haben, zwei Bühnentürme hätten sich dadurch verschoben. Laut "The Sun" haben Techniker die Türme verstärkt, doch sie hätten immer noch gewackelt. Aus Sicherheitsgründen folgte die Absage.

Ed Sheeran teilte den "Sun"-Artikel später auf Instagram und entschuldigte sich noch einmal für die Absage der Show. Obwohl sie nicht in seiner Hand gelegen hatte, übernahm der Superstar die "volle Verantwortung für alle, die durch die Absage benachteiligt wurden". Zuvor hatte es in den sozialen Medien Kritik an den Organisatoren gegeben. Anwesende berichteten, dass sie stundenlang in der Hitze standen, ohne zu wissen, was passiert.