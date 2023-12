Bei ihrem zweiten Konzert der "Celebration"-Tour in New York hat Madonna die Geduld ihrer Fans ganz schön strapaziert: Fast drei Stunden mussten sie auf die Queen of Pop warten. Dafür hatte die Show einige Überraschungen parat.

Madonna (65) hat ihre Fans auf ihrer aktuellen "Celebration"-Tour in New York auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Erst zweieinhalb Stunden nach dem angekündigten Konzertbeginn stand die Queen of Pop am Mittwochabend im Barclays Center in Brooklyn auf der Bühne.

Zuvor hatten die Fans schon vier Monate auf dieses Konzert gewartet: Wegen der bakteriellen Infektion, die Madonna im Juni auf die Intensivstation zwang, waren die Termine verschoben worden.

Ursprünglich sollte das Konzert am Mittwoch um 20:30 Uhr beginnen, Madonna erschien aber erst gegen 23:00 Uhr. Auf X, ehemals Twitter, schreibt ein erboster Fan laut "Page Six" etwa: "Es ist mir scheißegal, dass du Madonna bist. Wenn du drei Stunden zu spät kommst, bist du einfach verdammt unhöflich." Ein weiterer Tweet lautet: "Was Madonna ihren Fans antut, ist grässlich."

Ein Konzertgast berichtet gar, dass nach zwei Stunden alle um ihn herum gegangen wären: "Das unangenehme Gefühl ist klar und liegt in der Luft ... Jetzt schon zwei Stunden und keine Spur von ihr. Wir alle lieben Madonna, aber..." Ein weiterer Tweet beschwert sich darüber, dass die auf den Tickets angegebene Startzeit nicht stimmt. "Niemand interessiert ein DJ, der stundenlang House Music spielt und die Zeit der Fans verschwendet!"

- Everyone left after I sat down. I wonder…

The uncomfortable feeling is clear and in the air… being 2h and nothing about her…

We all love #Madonna but… pic.twitter.com/EbS5NlmOQ3 — Brazilian Garçon 🇧🇷 (@afrofutur1st) December 15, 2023

Madonnas Verspätung hat Tradition

Dass Madonna ihre Fans warten lässt, ist allerdings nicht ungewöhnlich: Auch ihr Konzert in der ausverkaufen Lanxess Arena in Köln im November hat die Sängerin mit eineinhalb Stunden Verspätung begonnen. 2020, als Madonna mit ihrer "Madame X"-Tour unterwegs war, ließ sie Fans in Paris gar dreieinhalb Stunden warten. 2016 ebenfalls: Gleich drei Konzerte ihrer "Rebel Heart"-Tour startete sie in ein und derselben Woche erst mit stundenlanger Verspätung.

Als Erklärung geben Madonna und ihr Team oft technische Schwierigkeiten an. Eine Quelle sagte "Page Six", dass Madonna auch diesmal einige Probleme während des Soundchecks gehabt habe, die allerdings "nur" für eine Stunde Verspätung gesorgt hätten.

Überraschung: Julia Garner als Madonna-Double auf der Bühne

Mit ihrer Show konnte Madonna die Fans allerdings wieder versöhnen, wie weitere Tweets zeigen. "Ja, sie war spät, aber sie hat eine Hammer-Show abgeliefert", lautet das Urteil eines Followers.

Für einen Höhepunkt des Konzerts in New York hatte ein besonderes Madonna-Double gesorgt, wie auf zahlreichen Videos auf Social Media zu sehen ist: Schauspielerin Julia Garner (29), die in einem kommenden Biopic die Rolle des Popstars spielen soll, fungierte bei einer Vogue-Performance der Tänzer und Tänzerinnen zusammen mit Madonna als Jury.