"Let's Dance"-Star Ekaterina "Ekat" Leonova sieht einem einsamen Weihnachtsfest ohne ihrer Familie entgegen. Die gebürtige Russin wollte eigentlich in die Heimat fliegen, auch um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen. Daraus wird nun aber nichts.

Die Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova (36) steht kurz vor Weihnachten vor einem familiären Dilemma. Die gebürtige Russin gab in mehreren Instagram-Storys bekannt, dass sie anders als geplant über die Feiertage nicht in ihre Heimat reisen kann. Der Grund: Der Flughafen in ihrer Heimatstadt sei kurzfristig gesperrt worden, außerdem hätte sie Flüge von unterschiedlichen Airlines kompliziert kombinieren müssen. Gemeinsam mit ihren Eltern sei nun die Entscheidung gefallen, dass sie in Deutschland bleibe.

"Ekat" verpasst auch die Hochzeit ihrer Schwester

Besonders bitter: Ihre Schwester heiratet am 23. Dezember, somit kann sie auch nicht an der Hochzeit teilnehmen. "Ich schaffe es einfach nicht, dort pünktlich zu sein", sagt Leonova in die Kamera, "ich habe alles versucht, aber wenn ich eine Verbindung nicht schaffe, bleibe ich irgendwo hängen". Ihre Eltern hätten Angst und würden sollen, dass sie nicht fliege. "Das Schicksal will, dass ich in Deutschland bleibe. Schade", so Leonova weiter.

Einige Stunden später postete sie noch einen Screenshot von ihrem Smartphone, auf dem das Protokoll eines eine Stunde und 26 Minuten langen Telefonats mit ihrer Mutter zu sehen ist. "So lange haben wir [...] telefoniert. Mama stand am Flughafen in meiner Heimatstadt und ich saß am Laptop", schreibt die Tänzerin dazu. Es sei schwierig, die verschiedenen Fluggesellschaften so kurzfristig zu koordinieren. Sie habe nun ihre ursprüngliche Reise stornieren müssen. Abends hätten ihre Eltern nochmal angerufen und ihr eindringlich gesagt, keine "verrückten" Reisen zu unternehmen und nichts zu riskieren.

Ekaterina Leonova hat keinen Plan für die Feiertage

Einen neuen Plan für Weihnachten habe sie nicht, allerdings postete sie am Abend noch ihren Besuch im Fitness-Studio. Wenn sie schon zu Hause bleibe, wolle sie sich zumindest für die Feiertage vorbereiten. In den vergangenen Wochen habe sie viel Ungesundes gegessen und ein schlechtes Gewissen gehabt. Nach ihrem jüngsten Training sei jetzt aber alles wieder gut.

Ekaterina Leonova wuchs in Wolgograd auf und war dort bereits als Tänzerin sehr erfolgreich. Ende der Nullerjahre zog sie nach Deutschland und studierte dort zunächst in Köln und Düsseldorf. 2012 konnte sie an der Seite ihres Tanzpartners Paul Lorenz internationale Erfolge feiern.

Seit 2013 war sie fast jedes Jahr bei der RTL-Show "Let's Dance" dabei. Unter anderem arbeitet sie dort mit Paul Janke (42), Gil Ofarim (41), Ingolf Lück (65) oder Pascal Hens (43) zusammen. Mit den drei Letztgenannten konnte sie die Tanzshow jeweils sogar gewinnen.