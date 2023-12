Wieder neue Vorwürfe gegen Gérard Depardieu: Der französische Schauspieler ist nun wegen sexuellen Übergriffs angezeigt worden - von der Schauspielerin Hélène Darras.

Gérard Depardieu (74) sieht sich mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. Schon im April dieses Jahres warfen 13 Frauen dem französischen Schauspieler sexuelle Übergriffe vor. Depardieu stritt die Anschuldigungen vehement ab, eine Anzeige gab es in diesem Zusammenhang nicht. Jetzt hat die Schauspielerin Hélène Darras Anzeige gegen Depardieu erhoben, der sie 2007 während der Dreharbeiten zum Film "Disco" sexuell belästigt haben soll. Sie war damals 26 Jahre alt.

Aktuell soll nun geprüft werden, ob man in Anbetracht der Verjährungsfrist in dem Fall weiter ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft von Paris am Mittwoch dem französischen Sender Franceinfo bestätigt. Depardieus Anwälte äußerten sich bislang nicht zu den jüngsten Vorwürfen.

Hélène Darras: "Es braucht Zeit, darüber nachzudenken"

Darras, die schon einmal als Zeugin vor der Justiz gegen Depardieu ausgesagt hatte, sagte zur Nachrichtenagentur AFP: "Ich habe ein Jahr gebraucht, um von der Zeugenaussage zur Anzeige überzugehen. [...] In ein Polizeirevier zu gehen und einem Polizisten zu sagen, dass man im Intimbereich berührt wurde, ist nicht einfach. Es braucht Zeit, darüber nachzudenken."

Ihr Ziel sei es nun, Depardieus Verteidigern "etwas entgegenzuhalten, die unsere Vorwürfe herunterspielen". Damit spielte sie auf die 13 Frauen an, deren Vorwürfe im April 2023 öffentlich bekannt geworden waren.

Die Vorwürfe im April 2023

Sie warfen dem Schauspieler vor, sich in den vergangenen rund 20 Jahren im Rahmen von Dreharbeiten zu elf Filmen unangemessen verhalten zu haben. Depardieu soll mutmaßliche Opfer angeblich unangebracht berührt oder mit ungebührlichen Kommentaren belästigt haben. Die Vorfälle sollen sich demnach oftmals öffentlich und an den Sets von insgesamt elf Filmen ereignet haben, die zwischen den Jahren 2004 und 2022 erschienen sind. Zu rechtlichen Schritten gegen Depardieu war es in diesem Zusammenhang aber nicht gekommen.

Schon 2018 wurde bekannt, dass gegen den Schauspieler Voruntersuchungen wegen des Verdachts der "Vergewaltigung und sexuellen Nötigung" geführt werden. Seither meldeten sich viele weitere vermeintliche Opfer zu Wort. Depardieu beteuert vehement seine Unschuld.