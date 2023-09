Der US-amerikanische Sender CBS strahlt morgen ein Interview mit Gisele Bündchen aus, in dem sie auch über ihre gescheiterte Ehe spricht. Erst vor einigen Tagen hatte sie erzählt, wie hart die vergangene Zeit für sie war.

Gisele Bündchen (43) hat offenbar Redebedarf: Die Brasilianerin äußert sich binnen weniger Tage erneut zu ihrer gescheiterten Ehe mit Football-Star Tom Brady (46). Das TV-Interview soll am morgigen Sonntag (24. September) auf CBS ausgestrahlt werden. Der Sender veröffentlichte bereits vorab einen Clip. Darin spricht das Model darüber, dass sie früher "eher überlebt" habe und jetzt "lebe". Eine Scheidung sei jedoch nicht das gewesen, was sie sich für ihr Leben erhofft habe.

"Ich kann mehr von dem wählen, was ich will"

Das Supermodel blickt im Gespräch mit Lee Cowan (58) von "CBS News Sunday Morning" auf ihre Beziehung mit dem NFL-Star zurück und erzählt, wie es ihr jetzt geht. "Ich bin an einem anderen Punkt in meinem Leben. Ich kann mehr von dem wählen, was ich will. Ich denke, früher habe ich eher überlebt, und jetzt lebe ich." Das sei ganz anders. Dennoch betont sie: "Ich schaue in mein Leben und möchte es nicht anders haben. Wenn sie sagen: Können Sie etwas in Ihrem Leben ändern? Ich würde absolut nichts ändern."

Auf die Frage des Journalisten, ob dies auch auf ihre Scheidung zutreffe, antwortet das Model: "Ich meine, es ist nicht das, wovon ich geträumt und auf das ich gehofft habe." Ihre Eltern seien seit 50 Jahren verheiratet und das habe sie auch unbedingt gewollt. "Aber ich denke, man muss manchmal akzeptieren, dass man in seinen Zwanzigern manchmal zusammenwächst, manchmal auseinanderwächst." Für ihren Ex-Mann hat sie trotz allem nur gute Worte übrig: "Ich meine, er ist der Vater meiner Kinder, also wünsche ich ihm immer das Beste und bin so dankbar, dass er mir wundervolle Kinder geschenkt hat. Und ich denke, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich andere Türen."

Auch auf der Instagram-Seite der Sendung wurde der Teaser veröffentlicht.

"Es war sehr hart"

Bereits vor einigen Tagen sprach Bündchen mit dem Magazin "People" ausführlich über die schwierige Zeit, durch die sie ging. Zu schaffen machten ihr im vergangenen Jahr auch ihre kranken Eltern. "Es war sehr hart für meine Familie. Es war eine Menge los - in jedem Bereich meines Lebens", verriet die Brasilianerin. "Wenn es regnet, schüttet es." Sie versuche jedoch, positiv zu bleiben: "Bei all den verschiedenen Wendungen, die das Leben nimmt, können wir nur das Beste aus dem machen, was in unserem Umfeld passiert."

Bündchen konzentrierte sich auf ihre Gesundheit: Sie praktizierte Yoga, ging oft in der Natur spazieren und trainierte. Außerdem achtete sie stark auf ihre Ernährung. Alkohol trinkt sie keinen mehr: "Nachdem ich 40 geworden war, spürte ich einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Glas Wein, das ich getrunken hatte, und dem Glas Wein, das ich nicht getrunken hatte."

Im Oktober 2022 hatten das Model und der Sportler ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben. Nach der Trennung zog Gisele Bündchen mit den beiden gemeinsamen Kindern Benjamin (13) und Vivian (10) nach Miami. Zu Jack (16), Bradys Sohn aus einer früheren Beziehung, hat sie weiter ein gutes Verhältnis.