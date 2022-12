"Ich warte auf Euch mit der größten Show meines Lebens", kündigt Maite Kelly auf Instagram an. Die Schlagersängerin geht 2023 auf Tour. Fünf Konzerte sind in Deutschland geplant.

Maite Kelly (42) möchte im kommenden Jahr nicht nur mit ihrem neuen Album "Love Maite - Das Beste... bis jetzt!", das im April erscheint, gute Laune verbreiten. Fans bekommen die Schlagersängerin auch auf der Bühne zu sehen. Auf Instagram hat sie die Termine ihrer Arena-Tour "Love Maite - Die Happy Show" verkündet.

"Ihr kennt meinen Slogan am Ende jeder Live-Show, wenn ich sage, dass ich das Jahr darauf wiederkomme und Euch verspreche, dass ich an dem Abend auf der großen Bühne auf Euch warten werde... Und es ist wahr. Ja, ich warte auf Euch... 2023 ...", beginnt sie ihren Beitrag.

Fünf Konzerte in Deutschland

Angekündigt sind insgesamt fünf Konzerte in Deutschland: Los geht es am 9. November in der LANXESS Arena in Köln, gefolgt von der Westfalenhalle in Dortmund am 10. November und der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig am 23. November. Die letzten beiden Shows finden am 24. November in der Barclays Arena in Hamburg und am 25. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt. Tickets sind ab Freitag (2. Dezember, 10 Uhr) erhältlich.

"Ich warte auf Euch mit der größten Show meines Lebens - voller Glück, voller Leben und voller Hits, Hits, Hits", schließt sie ihren Post.