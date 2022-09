Seit dem Anfang ihrer Beziehung mit Justin Bieber wird Hailey Bieber vorgeworfen, Selena Gomez den Freund ausgespannt zu haben. Jetzt äußert sie sich in einem Podcast erstmals zu den Gerüchten.

Seit Jahren muss sich Hailey Bieber (25) mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie hätte Justin Bieber (28) seiner Ex-Freundin Selena Gomez (30) ausgespannt. In der neuen Podcast-Folge von "Call Her Daddy" spricht das Model nun erstmals öffentlich über das Thema.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch fragt Moderatorin Alexandra Cooper (28) sie direkt, ob sie jemals mit Justin Bieber romantisch verbandelt gewesen sei, als dieser noch vergeben war. Bieber, die sich dazu noch nie öffentlich geäußert hatte, weist den Vorwurf klar von sich. "Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde niemals... Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen."

"Wahrnehmung ist ein schwieriges Thema"

Trotzdem zeigt Bieber auch Verständnis für die Gerüchte, die ihre Beziehung verursacht hat. "Wahrnehmung ist ein schwieriges Thema, weil wenn du etwas von außen betrachtest, kannst du es auf eine Art sehen, die nicht dem entspricht, was hinter geschlossenen Türen geschieht."

Bieber und Selena Gomez befanden sich von 2010 bis März 2018 in einer nicht enden wollenden On-Off-Beziehung, während beide zwischendurch andere Beziehungen hatten. Hailey und Justin waren etwa seit 2015 befreundet - und zwischen Biebers Selena-Phasen ebenfalls hin und wieder liiert. Nur einen Monat nachdem das Model und der Sänger im Juni 2018 wieder zusammengekommen sind, gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im September desselben Jahres wohnten sie bereits zusammen und heirateten.

Tür zwischen Bieber und Gomez endgültig geschlossen

Über den verwirrenden Zeitstrahl ihrer Beziehung sagt Hailey Bieber nun: "Ich verstehe, wie es von außen aussieht und dass es eine Menge Blickwinkel gibt. Aber ich weiß, dass es für sie [beide] richtig war, diese Tür zu schließen." Dass diese Tür trotz der gemeinsamen Jahrzehnte nun wirklich geschlossen ist, da ist sich Bieber ebenfalls sicher. "Ich weiß einfach was los war als wir wieder zusammenkamen und ich weiß, was erst passieren musste, damit wir auf gesunde Weise zusammenkommen konnten", so die 25-Jährige. "Als Frau würde ich niemals mit jemanden in einer Beziehung, verlobt und verheiratet sein wollen, bei dem ich mich frage, ob das [die vorherige Beziehung] für ihn wirklich vorbei ist."

Weiter berichtet Hailey, wie sehr ihr die Hasskommentare im Internet das Leben schwer gemacht hatten. Noch heute hätte sie Angst, sich dazu zu äußern und damit "wieder Staub aufzuwirbeln." Auch für Justin Bieber sei es verletzend, sie würden sich fragen: "Wenn wir [mit unseren Leben] vorangehen können, warum könnt ihr es nicht?"