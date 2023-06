Auch nach 13 Jahren ist das Schauspieler-Pärchen Harrison Ford und Calista Flockhart offensichtlich total happy: Bei der Premiere seines neuen Films in Los Angeles strahlten sie gemeinsam auf dem roten Teppich - einen Abend vor ihrem Hochzeitstag.

Harrison Ford (80) und Calista Flockhart (58) haben sich am Abend vor ihrem 13. Hochzeitstag glücklich auf dem roten Teppich gezeigt. Sie besuchten die Premiere seines Films "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Los Angeles.

Calista Flockhart recycelte ihren Ralph-Lauren-Rock von 1999

Zu der Veranstaltung im Dolby Theatre am Mittwoch (14. Juni) hatte das Paar elegante Kleidung gewählt. Harrison Ford trug einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte, während sich seine Frau in einem schwarzen, schulterfreien Oberteil mit einem auffälligen goldgelben Rock präsentierte. Laut "People" stammt der Rock von Ralph Lauren, und der "Ally McBeal"-Star trug ihn bereits 1999 bei den Emmys. Die Stars posierten händchenhaltend und gut gelaunt für die Fotografen.

Am 15. Juni feiern Flockhart und Ford ihren 13. Hochzeitstag. Kennengelernt hatten sich die Schauspieler 2002 bei den Golden Globes, acht Jahre später gaben sie sich in New Mexico das Jawort. Zuletzt zeigten sie sich vergangenen Monat zusammen auf der Weltpremiere des "Indiana Jones"-Films bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort erhielt Ford für sein Lebenswerk in der Filmindustrie die Ehrenpalme.