Britney Spears' (40) Instagram-Account ist auf einmal verschwunden. Wer aktuell darauf zugreifen möchte, bekommt nur eine Fehlermeldung angezeigt. "Diese Seite ist leider nicht verfügbar", heißt es auf der Social-Media-Plattform. Der angeklickte Link funktioniere nicht oder die Seite sei entfernt worden.

Derzeit ist nicht bekannt, warum Fans die Seite der Sängerin nicht besuchen können. Offenbar habe Spears aber selbst ihren Account deaktiviert oder gelöscht. Das US-Promi-Portal "TMZ" habe Instagram kontaktiert und demnach in Erfahrung gebracht, dass die Plattform das Konto nicht entfernt habe. Weder Spears noch ihr Verlobter, Sam Asghari (28), haben sich dazu bisher geäußert. Unter anderem die TikTok- und Twitter-Konten des Stars sind momentan weiterhin erreichbar.

Im vergangenen September hatte die Sängerin ihren Instagram-Account schon einmal deaktiviert - kurz nach ihrer Verlobung. "Macht euch keine Sorgen, Leute ... Ich mache nur eine kleine Pause von den sozialen Medien, um meine Verlobung zu feiern. Ich bin bald wieder da", hatte sie später bei Twitter erklärt.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨